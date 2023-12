Des scientifiques font une incroyable découverte dans l'estomac d'un tyrannosaure vieux de 75 millions d'années

Avis aux fans des dinosaures : cette découverte exceptionnelle nous permet de mieux comprendre le régime alimentaire des jeunes tyrannosaures.

Ce n’est un secret pour personne : les dinosaures fascinent les petits et les grands. Il faut dire que ces animaux préhistoriques n’ont pas dévoilé tous leurs secrets. Pourtant, les scientifiques viennent de faire une découverte importante grâce au fossile d’un jeune tyrannosaure.

La raison ? Il abrite dans son estomac les restes de ses derniers repas. Une information inédite et importante puisqu’elle permet d’en savoir plus sur le régime alimentaire de ces créatures, rapporte le magazine Sciences & Avenirs.

Comme le précise le site, le fossile a été découvert lors d’une campagne de fouille dans le Dinosaur Provincial Park, au cœur des Badlands en Alberta, explique Darren Tanke du Musée royal Tyrrell.

Crédit Photo : Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

Le tyrannosaure retrouvé est un Gorgosauruslibratus, un tyrannosaure proche de l’Albertosaurus. Cette espèce vivait dans l’Ouest de l’Amérique du Nord, vers la fin du Crétacé supérieur, il y a environ 76,5 et 75 millions d’années.

Selon les spécialistes, le spécimen décrit dans l’étude - publiée dans la revue Science Advances - est un juvénile âgé de 5 à 7 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier avait un gros appétit.

En effet, les experts ont trouvé les os des jambes et des pieds de deux petits dinosaures ressemblant à des oiseaux (oviraptorosaures) dans son estomac :

«.Quand j’ai vu le spécimen pour la première fois, j’étais incrédule, sachant qu’aucune grande espèce de tyrannosaure n’avait jamais été trouvée avec des proies dans son estomac. C'est un fossile unique dans l'histoire d'une carrière ! », explique Darla Zelenitsky de l'Université de Calgary, co-autrice de la recherche le concernant.

Crédit Photo : Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

Une découverte incroyable

Toujours selon les chercheurs, les deux animaux étaient âgés de quelques mois ils ont servi de repas : «D'après les examens menés sur les os de ces dinosaures et notamment leur état de dégradation par les sucs gastriques, nous pouvons affirmer que le Gorgosaurus est mort dans la semaine qui a suivi leur ingestion et également que ces deux pattes ont été avalées lors de deux repas différents séparés de quelques heures», précise de son côté François Therrien, du Musée royal Tyrrell et co-auteur de l’étude.

Depuis, une question est sur toutes les lèvres des paléontologues : «Les jeunes tyrannosaures bénéficiaient-ils du butin de la chasse en meute menées avec leurs aînés ou chassaient-ils leurs propres proies plus petites ?».

Une chose est quasi sûre : les juvéniles chassaient des proies de taille différente selon les stades de leur vie. À noter que la taille adulte de cette espèce pouvait atteindre 8 à 9 mètres de longueur pour un poids de 2,5 tonnes.

Crédit Photo : Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

«Ces changements majeurs dans les proportions corporelles, à mesure que les tyrannosaures grandissaient jusqu'à l'âge adulte, indiquent que leurs stratégies de chasse et leurs proies étaient très différentes de celles des juvéniles, et potentiellement très différentes de celles des autres grandes espèces de dinosaures carnivores», explique le paléontologue.

Avant d’ajouter : «Après l'âge de 11 ans, ils deviennent beaucoup plus massifs et leur morsure progressivement plus puissante. Les dents se transforment aussi et prennent la forme de bananes, longues et coniques, capables de déchirer de gros morceaux de chairs et de broyer des os».

Enfin, les adultes et les jeunes avaient un régime alimentaire différent. En d’autres termes, cela veut dire qu’ils pouvaient cohabiter.