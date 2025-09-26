La plus grande éclipse solaire du siècle sera bientôt visible depuis la France

Par ·

Une éclipse solaire

Avis aux amateurs d’astronomie ! D’ici quelques mois, il sera possible d’observer une impressionnante éclipse solaire depuis la France. Un événement rare à ne pas manquer.

Les éclipses solaires sont des événements impressionnants car dans certains cas, on peut être plongé dans l’obscurité la plus totale en plein jour. Ce phénomène n’a pas eu lieu en France depuis 26 ans puisque la dernière éclipse totale du Soleil visible depuis notre pays a eu lieu le 11 août 1999.

Récemment, des éclipses solaires se sont produites, comme celle en mars dernier, mais seulement 10 à 30% du Soleil était caché derrière la Lune. Ces derniers temps, les éclipses solaires étaient très peu visibles depuis la France. Mais bientôt, il sera possible d’observer la plus grande éclipse solaire du siècle.

Une éclipse solaireCrédit photo : iStock

Le Soleil caché à 99,5%

Le mercredi 12 août 2026, vous pourrez admirer un Soleil presque noir, caché derrière la Lune. Nous serons plongés dans l’obscurité et la luminosité baissera de façon spectaculaire. La Lune va cacher le Soleil pendant 1 minute et 49 secondes.

L’éclipse sera particulièrement visible depuis le nord de l’Espagne et le sud-ouest de la France (99,5% d’occultation). Ne manquez pas le spectacle si vous vous trouvez à Toulouse (98%) et Bordeaux (92%). Selon L’Internaute, il sera également possible de voir l’éclipse depuis la Bretagne et la Vendée, où le Soleil sera masqué à plus de 95%, ainsi qu’à Paris (92%). L’Est de la France sera moins chanceux car le Soleil sera masqué par la Lune à 88% à Strabsourg et 64% à Nice.

Une personne regarde l'éclipse avec des lunettesCrédit photo : iStock

Pour rappel, il est indispensable de porter des lunettes de protection adaptées pour regarder une éclipse solaire afin de ne pas se brûler les yeux. Un événement à ne pas manquer lors de vos prochaines vacances d’été.

Source : L'Internaute
Suivez nous sur Google News
Soleil
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Un objet interstellaire
Un objet interstellaire traverse le système solaire à plus de 200 000 km/h
Une personne déprimée reste enfermée chez elle, alors qu'il fait beau dehors
Qu'est-ce que la « culpabilité solaire », ce mal qui touche de nombreuses personnes en ce moment ?
Coucher du soleil sur un désert
Voici la date à laquelle la vie sur Terre deviendra impossible, selon une étude angoissante de la NASA
La Rochelle
Envie de soleil ? Oubliez la Méditerranée et optez pour cette ville au micro-climat unique
Une éclipse solaire
Ce que vous devez absolument faire pour observer l'éclipse solaire de ce samedi sans danger