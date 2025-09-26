La plus grande éclipse solaire du siècle sera bientôt visible depuis la France

Avis aux amateurs d’astronomie ! D’ici quelques mois, il sera possible d’observer une impressionnante éclipse solaire depuis la France. Un événement rare à ne pas manquer.

Les éclipses solaires sont des événements impressionnants car dans certains cas, on peut être plongé dans l’obscurité la plus totale en plein jour. Ce phénomène n’a pas eu lieu en France depuis 26 ans puisque la dernière éclipse totale du Soleil visible depuis notre pays a eu lieu le 11 août 1999.

Récemment, des éclipses solaires se sont produites, comme celle en mars dernier, mais seulement 10 à 30% du Soleil était caché derrière la Lune. Ces derniers temps, les éclipses solaires étaient très peu visibles depuis la France. Mais bientôt, il sera possible d’observer la plus grande éclipse solaire du siècle.

Crédit photo : iStock

Le Soleil caché à 99,5%

Le mercredi 12 août 2026, vous pourrez admirer un Soleil presque noir, caché derrière la Lune. Nous serons plongés dans l’obscurité et la luminosité baissera de façon spectaculaire. La Lune va cacher le Soleil pendant 1 minute et 49 secondes.

L’éclipse sera particulièrement visible depuis le nord de l’Espagne et le sud-ouest de la France (99,5% d’occultation). Ne manquez pas le spectacle si vous vous trouvez à Toulouse (98%) et Bordeaux (92%). Selon L’Internaute, il sera également possible de voir l’éclipse depuis la Bretagne et la Vendée, où le Soleil sera masqué à plus de 95%, ainsi qu’à Paris (92%). L’Est de la France sera moins chanceux car le Soleil sera masqué par la Lune à 88% à Strabsourg et 64% à Nice.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, il est indispensable de porter des lunettes de protection adaptées pour regarder une éclipse solaire afin de ne pas se brûler les yeux. Un événement à ne pas manquer lors de vos prochaines vacances d’été.