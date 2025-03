Ce que vous devez absolument faire pour observer l'éclipse solaire de ce samedi sans danger

Regarder une éclipse solaire n’est pas sans danger. Voici les précautions à prendre pour admirer le phénomène sans se brûler la rétine.

Ce samedi 28 mars, une éclipse solaire sera visible depuis la France, à condition que le ciel soit bien dégagé. L’éclipse aura lieu entre 11 et 13 heures. Pendant ce laps de temps, 10 à 30% du Soleil sera caché derrière la Lune, selon l’endroit où l’on se situe en France.

Crédit photo : iStock

Pour admirer ce spectacle, il faudra prendre ses précautions afin de ne pas se brûler les yeux. En effet, bien que le Soleil soit caché derrière la Lune et soit moins lumineux, il ne faut jamais regarder une éclipse solaire à l'œil nu. Cela peut causer de graves lésions irréversibles à la rétine, qui peuvent conduire à la cécité. Voici comment bien vous protéger.

Regarder l’éclipse en toute sécurité

Pour regarder l’éclipse solaire, vous devrez vous munir de lunettes spécialement conçues pour admirer les éclipses. Selon 20 Minutes, il est possible d’en acheter dans des magasins spécialisés comme la Maison de l’astronomie, Nature et Découvertes ou encore des magasins qui font de l’optique astronomique. Si vous voulez acheter des lunettes sur internet, vérifiez bien qu’elles appartiennent à la norme ISO 12313. Renseignez-vous également sur le fabricant et le pays d’origine, pour être certain de la fiabilité des lunettes.

“Il est très important de ne pas regarder une éclipse, même partielle, à l'œil nu. Il faut des lunettes spéciales, même les lunettes de soleil ne suffisent pas”, a affirmé Erwan Collas, médiateur scientifique au Planétarium de Villers-sur-Mer, à France 3.

Crédit photo : iStock

Si vous avez déjà acheté des lunettes de ce type, il est possible de les réutiliser sous certaines conditions. Elles doivent être récentes et avoir été conservées correctement, dans leur étui en plastique. Les lunettes ne doivent pas être abîmées, ne doivent présenter aucune rayure et doivent être en parfait état.

Les dangers de l’éclipse solaire

Vous l’aurez compris : il ne faut absolument pas regarder une éclipse solaire à l’oeil nu. N’utilisez pas non plus vos lunettes de soleil habituelles et ne superposez pas plusieurs lunettes. Ne regardez pas le Soleil à travers des jumelles, un télescope, un appareil photo ou un smartphone, car l’effet est tout aussi dangereux.

Si vous avez la chance de pouvoir observer cette éclipse solaire, un autre phénomène astronomique pourrait vous plaire : des “cornes du diable” pourraient apparaître dans le ciel ce 29 mars. Cette éclipse solaire partielle est un bon entraînement pour la prochaine éclipse totale à venir. Si la dernière a eu lieu le 8 avril dernier, la prochaine devrait être visible depuis la France le 12 août 2026. Un phénomène astronomique rare à ne pas manquer !