Le noyau interne de la Terre ralentit, quelles conséquences sur notre vie quotidienne ?

C’est officiel : le noyau interne de la Terre est bel et bien en train de ralentir, et ce depuis plusieurs années. Ce changement va-t-il avoir des répercussions sur votre vie ? Réponse.

Depuis des années, les scientifiques suspectent le ralentissement du noyau interne de la Terre, mais cela n’avait jamais été prouvé jusqu’à aujourd’hui. Selon une étude publiée dans la revue Nature, des chercheurs affirment que la vitesse du noyau change.

Si l'on en croit leurs résultats, le noyau de la Terre semble suivre des cycles de 70 ans. Depuis 2010, sa vitesse semble ralentir. Pour rappel, le noyau de la Terre est composé de fer et de nickel et est entouré d’un noyau externe, situé à plus de 2 900 kilomètres de profondeur. Ces deux noyaux ont un rôle fondamental pour notre survie et garantissent la vie sur Terre. En effet, ils produisent des turbulences qui sont à l’origine du champ magnétique terrestre, cette couche protectrice qui empêche les radiations et les particules solaires d’arriver jusqu’à nous.

Le noyau de la Terre ralentit

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont envoyé des ondes sismiques dans le sol jusqu’au noyau interne. Selon de précédentes études, ce noyau aurait la capacité de tourner sur lui-même. Il tournerait dans le même sens que notre planète, mais plus rapidement, jusqu’à ce que sa vitesse diminue ces dernières années. Pour le moment, on ne connaît pas encore la cause exacte de ce changement de vitesse.

Crédit photo : iStock

" Quand j’ai vu pour la première fois les sismogrammes qui faisaient allusion à ce changement, j’étais perplexe, a expliqué John Vidale, professeur titulaire des sciences de la Terre à l’USC Dornsife (College of Letters, Arts and Sciences), au site Issues. Mais lorsque nous avons découvert deux douzaines d’observations supplémentaires signalant le même schéma, le résultat était inévitable. Le noyau interne avait ralenti pour la première fois depuis plusieurs décennies. D’autres scientifiques ont récemment plaidé en faveur de modèles similaires et différents, mais notre dernière étude fournit la résolution la plus convaincante."

Quelles conséquences ?

Alors quelles seront les conséquences de ce bouleversement dans notre vie quotidienne ? Selon les scientifiques, il n’y a aucune inquiétude à avoir. Ce changement de vitesse du noyau de la Terre ne va pas impacter notre vie. Nous ne nous rendrons pas compte de ce changement car, selon John Vidale, "il est très difficile de le remarquer". C'est "de l’ordre d’un millième de seconde, presque perdu dans le bruit des océans et de l’atmosphère", précise l'intéressé.

Selon les résultats de l’étude, ce phénomène est entièrement naturel et n’aura pas de conséquences sur notre vie. Seul un changement de quelques millièmes de seconde dans la journée pourrait être observé, ce qui sera imperceptible pour les humains.