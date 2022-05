Le squelette d'un dinosaure ayant inspiré Jurassic Park vendu 12 millions de dollars aux enchères

Le squelette d'un dinosaure, qui a grandement inspiré l'un des célèbres spécimens de la franchise « Jurassic Park », a été vendu aux enchères pour 12 millions de dollars.

Ce jeudi 12 mai se déroulait à New York une vente aux enchères organisée par la très prestigieuse maison Christie’s.

Parmi les lots proposés aux acheteurs venus en nombre figurait le squelette entier d’un dinosaure et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agissait de celui ayant inspiré l’une des créatures les plus célèbres du film « Jurassic Park » de Steven Spieberg, sorti en 1993.

Baptisé « The Raptor », ce squelette est celui d’un Deinonychus antirrhopus, constitué de 126 os fossilisés. Il mesure plus de 3 mètres de long et a été adjugé pour la somme de 12,4 millions de dollars, soit 11,9 millions d’euros environ.

L’heureux acquéreur est un client asiatique qui a préféré garder l’anonymat.

Crédit photo : AFP

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’un record puisque la vente la plus faramineuse du genre reste celle d’un Tyrannosaurus Rex, acheté 31,8 millions de dollars (30,6 millions d'euros) en 2020.

En parfait état de conservation, le squelette de ce Deinonychus antirrhopus est considéré comme le plus complet pour cette espèce qui fascine toujours autant. Il avait été découvert dans le Montana, aux États-Unis, il y a quelques années.

Au grand regret des amateurs de dinosaures, il n’a jamais appartenu à un musée mais a toujours été la propriété de collectionneurs privés.

Pour la petite histoire, il faut savoir que ce Deinonychus antirrhopus, dont le squelette vient d’être cédé aux enchères, n’est pas un velociraptor comme celui qui a traumatisé toute une génération dans le premier volet de « Jurassic Park ».

Crédit photo : Universal Pictures

En effet les deux espèces, bien que proches, restent assez différentes, mais pour les besoins de l’intrigue et du spectacle, les scénaristes du film s’étaient à l’époque inspirés des caractéristiques du Deinonychus pour créer le raptor.