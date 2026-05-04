Voici les 5 villes françaises où l'éclipse solaire sera la plus visible

Le 12 août, une éclipse solaire va obscurcir le ciel. Si vous voulez voir ce phénomène impressionnant, voici dans quelles villes françaises vous devrez vous rendre.

C’est l’événement astronomique de l’année. Le mercredi 12 août 2026, la plus grande éclipse solaire du siècle va avoir lieu. Pour rappel, cet événement se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Ainsi, les rayons du soleil ne parviennent plus jusqu’à notre planète, qui est plongée dans l’obscurité.



Crédit photo : iStock

Cette année, l’éclipse solaire sera quasi-totale et bonne nouvelle : elle pourra être vue depuis la France. En fin de journée, une partie du pays sera plongée dans une pénombre impressionnante.

Des villes dans le noir

Selon des prédictions de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), l’éclipse solaire sera particulièrement impressionnante en Espagne et en Islande. En plus de cela, il sera possible de profiter du spectacle en France puisque plusieurs villes auront un très fort faux d’obscuration.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : iStock

Ce sera particulièrement le cas dans le Sud et l’Ouest du pays, entre 19h et 20h30. Pour observer au mieux l’éclipse solaire en France, il faudra se trouver à Biarritz car le taux d'obscuration atteindra 99,5% dans cette ville. Les habitants du Sud seront particulièrement avantagés, comme à Toulouse (97,9%), Bordeaux (97,6%), Montpellier (96,7%) Marseille (96,4%) et Nice (95,2%).

L’éclipse solaire partout en France

Si le taux d’obscuration sera très élevé dans le Sud, il sera aussi possible d’observer le phénomène dans d’autres villes de France comme à Nantes (95,8%), Lyon (93,9%), Paris (92,2%), Lille (90,4%) ou encore Strasbourg (89,9%).

Pour bien profiter du spectacle, n’oubliez pas une règle importante : ne regardez surtout pas le soleil à l’oeil nu, car cela pourrait provoquer de graves brûlures à la rétine. Vous devez impérativement utiliser des lunettes homologuées et adaptées pour observer le phénomène. Si vous êtes libre le 12 août, pensez à en acheter dès maintenant pour regarder l’éclipse solaire.