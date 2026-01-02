Eclipse solaire, Super Lune, étoiles filantes... voici les événements astronomiques à ne surtout pas rater en 2026

Vous aimez l’astronomie et passer des heures à regarder le ciel ? Pour ne rien manquer cette année, voici tous les événements astronomiques auxquels on pourra assister en 2026.

2025 fut riche en événements astronomiques. La tête tournée vers le ciel, nous avons pu en effet assister à de beaux phénomènes tout au long de l’année. Nous avons ainsi admiré des comètes visibles à l’œil nu mais aussi des superlunes, notamment celle apparue en décembre et qui ne sera pas visible avant 2042.

Comme tous les ans, de nombreuses pluies d’étoiles filantes ont également illuminé le ciel, comme ce fut le cas en fin d’année où l’on a pu voir jusqu’à 150 météores par heure. Un magnifique spectacle céleste qui va continuer en 2026 ! Voici tous les événements astronomiques qui nous attendent.

Une éclipse solaire totale

Crédit photo : iStock

C’est l’événement le plus important de 2026 : une éclipse solaire presque totale pourra être vue depuis la France le mercredi 12 août. À cette date, la Terre, la Lune et le Soleil vont parfaitement s’aligner, ce qui est extrêmement rare. Le ciel va s’obscurcir et il sera possible d’admirer ce phénomène avec des lunettes adaptées.

Les Super Lunes

Crédit photo : iStock

Si vous aimez observer la Lune, levez la tête le samedi 3 février pour voir la toute première superlune de l’année. Au plus près de la Terre, l’astre sera plus gros et plus brillant que d’habitude.

Le 31 mai, il sera possible d’admirer la “Lune bleue”. Comme l'explique France Info, cet événement sera spécial car habituellement, on ne compte qu’une seule pleine lune par mois. Cependant, en mai, il sera possible d’en voir… deux. La seconde étant baptisée la “Lune bleue”.

La deuxième Super Lune de l’année aura lieu le 24 novembre. Surnommée la “Lune du Castor”, elle sera plus grande et plus brillante qu’à l’accoutumée.

Enfin, la troisième et dernière Super Lune de 2026 sera visible le 24 décembre, durant le réveillon de Noël, où il sera possible d’observer la “Lune froide”.

Des pluies d’étoiles filantes

Crédit photo : iStock

Cette année, il sera également possible de faire des vœux en admirant les pluies d’étoiles filantes. La première, celle des Lyrides, aura lieu le 21 avril, lorsque des débris de la comète C/1861 G1 Thatcher vont entrer en contact avec l’atmosphère terrestre.

Au mois d’août, il sera bien entendu possible d’admirer la célèbre pluie d’étoiles filantes des Perséides, provoquée par des poussières de la comète Swift-Tuttle. Par une belle nuit d’été, vous pourrez donc voir des centaines d’étoiles filantes par heure.

En octobre, ne manquez pas la pluie d’étoiles filantes des Orionides, créée par les restes de la célèbre comète de Halley. Mi-novembre, les Léonides vont illuminer le ciel. Enfin, la dernière pluie d’étoiles filantes de l’année, les Géminides, aura lieu à la mi-décembre. Il sera également possible d’observer des centaines d’étoiles filantes par heure. L’occasion de faire des vœux pour 2027.

Vous savez désormais quand lever la tête vers le ciel pour profiter de ces spectacles naturels qui fascinent petits et grands.