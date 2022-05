Le chant de ce trou noir est le son le plus terrifiant de l'univers

La semaine dernière, la Nasa a publié un extrait qui semble tout droit sorti du film « Alien ». Et pour cause : on y entend le chant d’un trou noir.

Mercredi 4 mai, la Nasa a publié sur YouTube un extrait sonore dans lequel on entend le chant d’un trou noir. Une grande première ! Le magazine spécialisé CNET précise que l’objet céleste est situé à 200 millions d’années-lumière de la Terre.

Crédit Photo : Istock

Des sons fascinants

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette « mélodie » est aussi inquiétante que fascinante. Comme le précise Konbini, cette sonification est une véritable prouesse technique. La raison ? Les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans l’espace.

Toutefois, le trou noir est situé en plein centre de l’Amas de Persée, un ensemble d’une centaine de galaxies. Ce milieu interstellaire est enveloppé d’un gaz chaud « qui permet au son de voyager », rappelle le média français.

Dès lors, l’agence spatiale américaine s’est donné pour mission en 2003 de traduire cette série de notes en son perceptible par l’oreille humaine. Un challenge relevé avec succès !

« Les astronomes ont découvert que les ondes de pression émises par le trou noir provoquaient des ondulations dans le gaz chaud de l'amas qui pouvaient être traduites en une note - une note que l'homme ne peut pas entendre, 57 octaves en dessous du do moyen », explique la Nasa sur YouTube.

Avant d’ajouter : « Les signaux ont ensuite été resynthétisés dans la gamme de l'audition humaine en les mettant à l'échelle de 57 et 58 octaves au-dessus de leur hauteur réelle ».

Une chose est sûre : l’espace n’a pas fini de livrer tous ses secrets, pour le plus grand bonheur des astronomes.