Ne manquez pas la pluie d'étoiles filantes des Draconides ce lundi 9 octobre

Une nouvelle pluie d’étoiles filantes illuminera le ciel ce lundi 9 octobre. Les conditions seront optimales puisque la Lune sera peu lumineuse et les étoiles filantes visibles dès la tombée de la nuit.

Si vous aimez vous allonger sur le sol pour observer les étoiles, cet événement céleste est fait pour vous : la pluie d’étoiles filantes des Draconides. Sa période d’activité est située entre le 6 et le 10 octobre et son pic d’activité aura lieu ce lundi 9 octobre.

Pendant cette période, des débris de la comète 21P/Giacobini-Zinner entreront en contact avec l’atmosphère de la Terre et se désintégreront dans le ciel, formant une traînée lumineuse.

10 étoiles filantes par heure

Cette année, il sera possible de voir environ 10 étoiles filantes par heure. Les conditions d’observation seront optimales car la Lune sera en phase décroissante et peu lumineuse. Les étoiles filantes seront visibles dès la tombée de la nuit, après le coucher du soleil, entre 20h et minuit. En plus de cela, elles seront visibles à l'œil nu.

Crédit photo : iStock

Pour les apercevoir, il est conseillé d’observer près de la constellation du Dragon, située à l’ouest de la Petite Ourse. Mais en réalité, vous pourrez admirer l’ensemble du ciel pour profiter du spectacle.

Voici quelques conseils pour profiter de l’événement au maximum. Éloignez-vous de toute pollution lumineuse et assurez-vous d’avoir un ciel bien dégagé. Prenez des vêtements chauds et installez-vous confortablement. Et surtout, n’oubliez pas de faire un vœu !