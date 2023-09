Cette sublime image d'une supernova révèle un détail jamais vu auparavant sur les étoiles

Le télescope spatial James Webb a récemment pris une photo de la supernova 1987A, qui intéresse les scientifiques depuis des décennies. Sur cette image, les chercheurs ont pu remarquer des détails qu’ils n’avaient jamais vu auparavant. En menant des recherches, ils espèrent en apprendre un peu plus sur la fin de vie des étoiles.

Grâce à sa caméra infrarouge, le télescope James Webb a récemment pris une sublime image d’une supernova. Il ne s’agit pas de n’importe quelle supernova puisque c’est la 1987A, qui est étudiée par des scientifiques depuis des décennies. Cette étoile a été identifiée pour la première fois en 1987 et à l’époque, sa masse était 20 fois supérieure à celle du soleil. Elle était si brillante qu’elle était visible à l’oeil nu dans l’hémisphère sud.

Si cette supernova intéresse particulièrement les chercheurs, c’est parce qu’elle est assez “proche” de la Terre et ne se trouve qu’à environ 168 000 années-lumière de la planète bleue, dans le Grand Nuage de Magellan. Depuis sa première apparition, cette supernova a été beaucoup étudiée par les scientifiques et très documentée. Cependant, il reste des mystères qui entourent ce phénomène.

Une nouvelle structure dans la supernova

Le télescope James Webb a été utilisé pour observer les restes de la supernova. Cette image incroyable montre les conséquences de la mort d’une étoile. Grâce à l’image prise par le télescope, les chercheurs ont pu en apprendre davantage sur la construction d’une supernova.

Au centre, on peut voir un premier amas d’éjectats, une zone où l’on retrouve de grandes quantités de poussière et de gaz éjectés par l’explosion. Autour se trouve un anneau équatorial qui existait déjà avant l’explosion de la supernova et qui contient de multiples points chauds et brillants. Ces amas de matière plus denses ont surchauffé au contact de l’onde de choc, raison pour laquelle ils sont si lumineux.

Crédit photo : NASA

Grâce au télescope, les scientifiques ont détecté une nouveauté jamais vue auparavant : une autre structure dans la supernova. Contrairement à ce que pensaient les scientifiques, la zone centrale de l’étoile n’est pas circulaire, mais en forme d’ellipse. Elle est bordée par deux croissants constitués d’une matière moins dense et moins impénétrable. Bien que son origine reste inconnue, les chercheurs supposent qu’il s’agit des vestiges des couches externes de l’étoile.

Les chercheurs vont continuer de surveiller la progression de la supernova. Des questions restent en suspens car après son explosion, la supernova aurait dû laisser derrière elle une étoile à neutron, de petites étoiles denses qui apparaissent près d’une supernova. Cependant, les scientifiques n’en ont trouvé aucune. Ainsi, le mystère reste entier et les chercheurs vont continuer d’étudier ce phénomène pour en apprendre plus sur la fin de vie des étoiles.