La pluie d'étoiles filantes des Orionides va illuminer le ciel ce 21 octobre avec une vingtaine de météores par heure

Dans la nuit du vendredi 21 octobre, la pluie d’étoiles filantes des Orionides va illuminer le ciel. Il sera possible d’observer une vingtaine de météores par heure.

Bien que l’été soit terminé, il est toujours possible d’admirer des pluies d’étoiles filantes dans le ciel. Comme chaque année, les étoiles filantes des Orionides illuminent le ciel en octobre. Si l’événement peut être vu depuis plusieurs semaines, le pic d’activité de cette pluie d’étoiles filantes aura lieu cette année dans la nuit du vendredi 21 octobre.

Crédit photo : iStock

Ce soir, il sera possible d’observer une vingtaine d’étoiles filantes par heure. Certaines pourraient même être colorées.

La pluie d’étoiles filantes des Orionides

Les étoiles filantes des Orionides sont appelées ainsi car elles viennent de la même direction que la constellation d’Orion. Ce phénomène se produit quand les débris qui suivent la comète de Halley entrent en contact avec la Terre. Quand elles entrent dans notre atmosphère, ces poussières se désintègrent et prennent feu, ce qui laisse une longue traînée flamboyante dans le ciel et forme une étoile filante.

« Ce sont des poussières, se déplaçant à quelque 67 km/seconde qui, en entrant dans notre atmosphère, se désagrègent et brûlent, créant ce visuel magnifique que l’on appelle une étoile filante », a expliqué Gilles Dawidovicz, vice-président de la société astronomique de France.

Crédit photo : iStock

Si vous ne pouvez pas vous libérer ce soir ou si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, sachez qu’il est possible d’observer les étoiles filantes des Orionides jusqu’à début novembre. Pour les amateurs d’astronomie, cette pluie d’étoiles filantes sera suivie par une éclipse partielle du Soleil qui aura lieu le 25 octobre prochain et sera visible en France.

Afin de profiter du spectacle de ce soir et voir un maximum d’étoiles filantes, il est conseillé de regarder vers l’Est, le plus bas possible au niveau de l’horizon, à partir de 20h. La Lune ne sera pas lumineuse et les conditions seront favorables pour admirer le spectacle. Veillez à vous éloigner de toute pollution lumineuse, vous installer confortablement et prendre de quoi vous couvrir. Et bien sûr, n’oubliez pas de faire un vœu !