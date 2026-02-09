Un essaim de 1000 étoiles va illuminer le ciel ce jour précis en février, ne ratez surtout pas cet événement rarissime

Vous aimez passer vos soirées à regarder les étoiles ? D’ici quelques jours, un nuage composé de milliers d’étoiles va apparaître dans le ciel. Un spectacle à ne pas manquer.

La nuit, le ciel se pare de millions d’étoiles, et de nombreuses personnes aiment admirer ce phénomène. Si vous aimez passer du temps la tête dans les étoiles, un événement astronomique à ne pas manquer va se produire dans quelques jours.



En effet, un nuage de 1 000 étoiles va apparaître dans le ciel. Ce phénomène est surnommé “l’amas de Ruche” et est un essaim de plus de 1 000 étoiles, toutes nées d’un même nuage de gaz et liées entre elles par la gravité. Il ne s'agit pas du seul événement astronomique de l'année puisqu'une éclipse solaire et des pluies d'étoiles filantes vont apparaître dans le ciel en 2026.

Des étoiles oranges et bleues

Ce nom a été donné par les astronomes du 18ème et 19ème siècle car les étoiles ressemblent à un essaim d’abeilles qui s’activent autour d’une ruche. Ce nuage est situé à 600 années-lumière de notre planète et est le plus proche du système solaire.

À l’oeil nu, vous ne verrez qu’un nuage diffus, mais si vous utilisez une simple paire de jumelles, vous pourrez admirer toutes les étoiles présentes dans ce nuage pas comme les autres. Selon le Journal des Femmes, il sera possible de voir des centaines d’étoiles orangées, qui sont en fin de vie, ainsi que des étoiles bleues, jeunes et massives.

Une nuit étoilée fin février

Si vous voulez admirer le spectacle, privilégiez les jumelles au télescope puisque nous avons besoin d’un champ de vision large pour admirer le spectacle dans son entièreté.

Ce phénomène se produira dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars. Levez la tête vers le ciel à partir de 20h et regardez vers le sud-est, au niveau de l’horizon. Vous remarquerez l’essaim d’étoiles à côté de la Lune, qui sera pleine ce soir-là et illuminera le nuage. Enfin, privilégiez un endroit sombre, loin de la pollution lumineuse, pour admirer le spectacle.