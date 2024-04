Préparez-vous, la «pleine Lune Rose» illuminera le ciel ce mardi 23 avril, voici comment l'observer

De par sa position dans la constellation de la Vierge et près de l’étoile brillante Spica, la Pleine Lune d’avril sera visible la nuit prochaine.

La Pleine Lune d’avril a commencé ce mardi 23 avril à minuit. Pour ceux qui l’auraient manqué, la pleine lune sera de nouveau visible dans la nuit de mercredi 24 avril à partir de 1 heures 48 du matin.

Si les conditions météorologiques le permettent, vous devriez être en mesure d’observer la phase complète de la Pleine Lune Rose. C’est à ce moment qu’elle sera au stade de pleine illumination puisqu’elle sera précisément alignée à 180 degrés opposée au Soleil selon sa longitude terrestre, renseigne le site Science et Vie.

Cependant, ne vous attendez pas à voir la Lune toute rose. Certes, elle sera plus grande que d’habitude et vous pourrez également observer des reflets roses poudrés et autres nuances de rouge à l'œil nu. Cela s'explique par la présence de particules dans l'atmosphère qui réfractent la lumière du Soleil. En revanche, elle ne sera pas rose.

Une Lune rose qui ne l’est pas vraiment …

Crédit photo : bazyuk/ iStock

La Lune ne sera pas rose à proprement parler mais elle devrait malgré tout offrir un magnifique moment. Le nom de Lune Rose a été donné par un peuple amérindien en référence à la teinte des fleurs sauvages qui fleurissent en avril.

« La pleine lune d'avril correspondait souvent à la floraison printanière précoce d'une certaine fleur sauvage originaire de l'est de l'Amérique du Nord : Phlox subulata - communément appelé phlox rampant ou phlox mousse - qui portait également le nom de rose mousse », explique le site américain de référence Almanac. Le spectacle ainsi offert par la Lune et les fleurs serait des plus remarquables.

Le site nous livre par ailleurs que le phénomène lunaire porte un nom différent chaque mois. Par exemple, en mai prochain, ce sera la Pleine Lune des Fleurs et en juin, la Pleine Lune des Fraises.

Pour observer la Pleine Lune Rose d’avril, choisissez un endroit dégagé de toute pollution visuelle.