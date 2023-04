Préparez-vous, la «pleine Lune rose» sera visible dans le ciel jeudi 6 avril

Avis aux amateurs d’astronomie : une pleine Lune rose s’invitera dans le ciel ce jeudi 6 avril à partir de 6 heures 34 du matin. Un événement à ne pas louper !

Une pleine Lune rose fera son apparition dans le ciel ce jeudi 6 avril 2023. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les curieux et autres passionnés d’astronomie devront se lever tôt pour pouvoir l’observer.

Crédit Photo : istock

En France, ce phénomène céleste sera visible à partir de 6 heures 34 du matin. Ce jour-là, l’astre sera 14% plus grand et 30% plus brillant que d’habitude. Contre toute attente, la Lune ne sera pas réellement rose.

En effet, cette dernière sera couverte d’un léger voile orangé. La raison ? Elle sera éclairée par la lumière du Soleil. Dès lors, une question se pose sur les lèvres : Pourquoi cette Lune est-elle appelée Lune rose ?

La pleine Lune rose célèbre le printemps

Vous l’ignorez peut-être, mais son appellation fait référence à la couleur des cerisiers en fleurs, ainsi qu’à la Phlox mousse, une plante de couleur rose qui fleurit généralement en avril.

Phlox mousse. Crédit Photo : istock

Mais ce n’est pas tout ! La pleine Lune rose est également surnommée «Lune de printemps» ou «Lune de Pâques». Vous l’aurez compris, cet événement annonce et célèbre l’arrivée du printemps.

«Tombant après l'équinoxe vernal, cette lune rose coïncide avec l'entrée de plus de lumière solaire et de réchauffement dans l'hémisphère nord. Nous nous libérons des saisons sombres passées à l'intérieur et revenons à une plus grande connexion avec la nature, et peut-être, avec les uns avec les autres», explique l’astrologue Catherine Gerdes au magazine féminin Bustle.

Pour examiner la pleine Lune rose de plus près, il est conseillé d’utiliser une paire de jumelles ou un télescope.

Crédit Photo : istock