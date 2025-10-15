Cette prédiction terrifiante faite par Stephen Hawking avant sa mort sur la fin du monde n'a jamais été aussi proche

Stephen Hawking avait fait une prédiction terrifiante avant sa mort sur la fin du monde et on s’en rapproche

Et si Stephen Hawking avait tenté de nous prévenir il y a quelques années sur une potentielle fin du monde ? Explications.

Loin de nous l’envie de gâcher votre journée, mais il semblerait que le physicien théoricien Stephen Hawking ait prédit la fin du monde en 2017. Alors qu’il est décédé à l’âge de 76 ans en 2018, considéré comme l’un des hommes les plus érudits de la planète, il avait confié, un an avant sa mort, ses prédictions concernant la fin de l'humanité. Oui, vous avez bien lu.

Ses inquiétudes étaient portées sur la croissance démographique incontrôlée et la consommation croissante d'énergie qui pourraient conduire à des incidents catastrophiques, comme la transformation de la Terre en une “boule de feu géante”.

Une bombe nucléaire 
Les prédictions terrifiantes de Stephen Hawking

Plus précisément, il avait déclaré lors d’une conférence en 2017 que “d'ici 2600, la population mondiale sera au coude à coude, et la consommation d'électricité embrasera la Terre. C'est intenable.” Il avait toutefois rassuré sur l’évolution de la société :

“Bien sûr, d’ici 2600, les nouvelles œuvres artistiques et scientifiques seront présentées sous forme électronique plutôt que sous forme de livres et de documents physiques.” Bonjour l’intelligence artificielle ! 

Stephen Hawking 
Le physicien avait finalement poursuivi que ces urgences planétaires conduiraient à long terme à la fin de l’humanité et à une guerre nucléaire. Mais le physicien ne s’était pas arrêté là : pour lui, nous devrions nous méfier des extraterrestres.

“Il existe une blague de mauvais goût selon laquelle la raison pour laquelle nous n’avons pas été contactés par des extraterrestres est que lorsqu’une civilisation atteint notre stade de développement, elle devient instable et s’autodétruit. Bien sûr, il est possible que les OVNIs contiennent réellement des extraterrestres, comme beaucoup le croient, et que le gouvernement passe l'affaire sous silence. Je ne peux absolument pas commenter !”

Il faut dire qu’entre le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine et en Russie, celle qui a touché la Palestine et Israël, et les autres enjeux majeurs de la société actuelle, certaines des prédictions de Stephen Hawking peuvent avoir du sens. Néanmoins, d’ici à 2600, il reste encore un peu de temps pour inverser la tendance (ou pas !)...

