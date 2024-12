Voici à quoi ressemblera le climat en France en 2050, une prévision inquiétante

En 2050, le climat en France pourrait se réchauffer de 4 degrés. Voici les conséquences de ce bouleversement climatique.

Le réchauffement climatique entraîne une augmentation des températures et des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes comme des épisodes de sécheresse, des pluies diluviennes, des inondations et des tempêtes. Ce bouleversement climatique s’observe dans le monde entier mais aussi en France. Une carte a récemment été dévoilée, dévoilant les températures qu'il pourrait faire dans votre ville dans les prochaines années.

Crédit photo : iStock

En effet, nous ne sommes pas épargnés et si nous ne faisons pas d’effort pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, le climat pourrait se réchauffer de 4 degrés, avec des conséquences sur les températures et les saisons en France. Selon Ilian Moundib, ingénieur spécialisé dans l’adaptation au changement climatique, les saisons pourraient être totalement différentes dans notre pays d’ici 2050. On vous explique.

Un bouleversement climatique en France

Plusieurs scénarios sont envisagés. Le premier, le plus optimiste, se réalisera si nous arrivons à respecter les accords de Paris et à réduire fortement nos émissions de CO2.

“Les conditions de 2022 où on n’avait plus d’eau au robinet dans certaines parties du sud de la France sont la nouvelle moyenne à 2050-2060”, a indiqué Ilian Moundib, selon des propos rapportés par BFMTV.

Il existe également un scénario rouge, mais aussi un orange, le plus probable en France. Dans ce scénario orange, les pays tiendraient leurs objectifs climatiques, ce qui entraînera une augmentation de 4 degrés du climat en France, soit 2 degrés plus chaud qu’aujourd’hui.

Crédit photo : iStock

De nouvelles saisons

Mais quelles seront les conséquences de ce réchauffement ? Selon Ilian Moundib, la région parisienne aura le même climat qu’à Montpellier et la moitié du pays sera semblable à l’Andalouise. Selon France Info, à Lyon, il fera la même température qu’à Rome et le climat de Lille sera similaire à celui de Bilbao.

“Une France 4 degrés, c’est une France avec trois saisons supplémentaires. C’est une saison du trop chaud à +7 degrés dans le sud est de la Fance. Ce sont des canicules qui durent plusieurs dizaines de jours, voire plusieurs mois. Mais il y a aussi une augmentation hivernale relative de précipitations de 25 à 40% sur toute la moitié nord. Toute l’eau évaporée en plus va retomber d’un coup sur le nord du pays. À contrario, tout le sud de l’Europe va être trop sec, en voie de désertification”, a expliqué Ilian Moundib.

Selon les différentes régions de France, le climat pourrait être trop chaud, trop humide ou trop sec. Pour cette raison, nous devrons améliorer notre gestion de l’eau. Face au réchauffement climatique, voici les villes où il sera préférable de vivre en France en 2050.

"Le sol est sec et absorbe moins facilement les précipitations. Le débit des cours d'eau est plus faible et on se retrouve dans une situation où il faut gérer les conflits d'usage de l'eau. La meilleure solution, c'est l'hydrologie régénérative : on va cultiver l'eau et remplir notre parcelle agricole de petites retenues avec sols désimperméabilisés, une forme d'agriculture pour ralentir le cycle de l'eau. Il faut y adjoindre des solutions d'agroforesterie, les arbres sont le meilleur stockage d'eau qu'on a", a expliqué Ilian Moundib.

Si nous devrons nous adapter dans le domaine de l’agriculture, ce sera également le cas dans les villes, où la rénovation thermiques des bâtiments sera indispensable. Des prévisions alarmantes qui doivent nous pousser à redoubler d’efforts pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre.