Toutes les planètes vont s'aligner dans le ciel, un événement exceptionnel qui n'arrivera plus avant 2161

Avis aux amateurs d’astronomie ! Fin février, toutes les planètes de notre système solaire seront visibles dans le ciel. Un phénomène rare à ne pas manquer.

Si vous êtes passionné par les étoiles, le système solaire et les planètes, un événement important à venir devrait vous intéresser. Le 28 février, toutes les planètes de notre système solaire seront alignées et visibles depuis la Terre. Ce sera le cas de Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Vénus et Neptune.

Crédit photo : iStock

Dans les faits, les planètes seront toutes visibles mais elles ne seront pas vraiment alignées dans l’espace. Les planètes tournent autour d’un axe autour du Soleil et en février, elles vont toutes se rapprocher du même point. Si on parle d’alignement, c’est parce qu’elles sembleront très proches depuis la Terre.

“Même s’ils ne sont pas des événements uniques, les défilés planétaires offrent une occasion rare de lever les yeux et d’apprécier notre place dans notre système solaire, avec des mondes divers disposés dans le ciel sous nos yeux”, a indiqué la Nasa.

Comment voir les planètes ?

Fin février, certaines planètes seront visibles à l’oeil nu, comme Vénus. Cependant, d’autres seront plus difficiles à discerner car elles se confondront avec les étoiles. Pour voir Nepture et Uranus, le site Actu conseille de se munir d’une paire de jumelles ou d’un télescope.

Crédit photo : iStock

Par chance, la Lune ne brillera pas ce soir-là et ne nous empêchera pas de contempler le phénomène. Pour bien voir les planètes, éloignez-vous de toute pollution lumineuse et regardez vers le sud. Vous pouvez également télécharger une application comme Sky Tonight, Star Walk ou Stellarium pour repérer les planètes et les constellations dans le ciel.

Bien que ce phénomène soit très rare, il s'est déjà produit en mai dernier, lorsque six planètes étaient alignées. Si vous êtes passionné d’astronomie, ne manquez pas cet événement puisqu’il ne se reproduira pas avant le 19 mai 2161.