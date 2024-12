Voici l'espèce qui dominerait la planète si l'Humanité venait à s'éteindre selon un scientifique

Tim Coulson, professeur à l’université d’Oxford, émet une théorie concernant l’espèce qui serait la plus compétente pour régner sur la planète si l’être humain venait à s’éteindre.

Avec les nombreuses menaces qui pèsent contre l’Humanité, nombreux sont ceux qui imaginent à quoi la planète ressemblerait lorsqu’elle en sera dépourvue. Dans ces envolées théoriques, des chercheurs tentent de déterminer quelles espèces pourraient prendre le relais de l’être humain pour devenir régnantes sur Terre.

Parmi eux, un bon nombre pense avoir désigné l’espèce animale qui saurait parfaitement s’adapter à cette nouvelle donne. Professeur à la prestigieuse université d’Oxford, en Angleterre, Tim Coulson fait partie de ces chercheurs qui mettent sur un piédestal un animal qui a toujours suscité la fascination : la pieuvre.

Pour étayer son hypothèse, il met en lumière des arguments qui reposent sur les capacités exceptionnelles de cette créature marine, pouvant leur permettre de s’adapter et d’évoluer dans un monde post-humain.

Crédit photo : iStock

L’intelligence hors du commun de ces céphalopodes les rend capable de résoudre des problèmes complexes et de manipuler plusieurs objets simultanément et avec précision. Leurs capacités intellectuelles s’expliquent notamment par la diffusion de leurs fonctions cognitives qui ne sont pas centralisées dans leur cerveau. En effet, chacune de leurs tentacules dispose de ganglions qui agissent comme de mini centrales nerveuses.

Les pieuvres, des capacités hors-norme pour régner

La capacité d'adaptation des preuves est également un atout indéniable puisqu’elles sont capables d’évoluer aux fins fonds des abysses et dans des eaux peu profondes et côtières. Elles sont même capables de respirer hors de l’eau pendant de courtes périodes, ce qui pourraient leur permettre de développer des appareils respiratoires afin d’explorer et conquérir des territoires terrestres. Ses capacités de camouflage en font autant un prédateur redoutable qu’une espèce dotée d’un pouvoir de défense imparable.

Crédit photo : iStock

Par ailleurs, les pieuvres peuvent également survivre dans des conditions très diverses, ce qui leur donne un avantage dans un contexte de dérèglement climatique. Enfin, contrairement aux singes, qui sont souvent cités comme des animaux capables de remplacer les humains, les pieuvres n’ont pas besoin d’être organisées en communauté.

Cette théorie repose donc sur ce que l’on sait des pieuvres mais aucune étude scientifique concrète n’a encore été réalisée pour déterminer quel animal serait le plus à même de remplacer l’être humain si ce dernier venait à disparaître de la Terre.