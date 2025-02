Un alignement de 7 planètes visible ce soir dans le ciel : comment et à quelle heure observer le spectacle ?

Ce soir, au coucher du soleil, sept planètes de notre système solaire seront visibles depuis la Terre. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer ce spectacle très rare.

On vous en parlait en début de mois ! Ce vendredi 28 février, un phénomène pas comme les autres va apparaître dans le ciel. En effet, les sept planètes du système solaire seront visibles depuis la Terre. Bien que l’on parle d’un “alignement planétaire”, les planètes ne seront en réalité par toutes alignées les unes derrière les autres. Elles seront plutôt regroupées et rassemblées dans le ciel au même endroit.

Crédit photo : iStock

Cet alignement est un effet d’optique visible depuis la Terre. En réalité, les planètes resteront éloignées de plusieurs millions de kilomètres. Cependant, elles seront toutes du même côté que le Soleil, raison pour laquelle nous pourrons les voir.

Admirer les 7 planètes du système solaire

Ce soir, vous pourrez donc voir Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars. Trois de ces planètes seront visibles à l'œil nu : Vénus, Jupiter et Mars. Pour voir Uranus et Neptune, il est recommandé de se munir de jumelles ou d’un télescope. Enfin, Mercure et Saturne seront plus difficiles à observer à cause de leur proximité avec le Soleil.

“Mercure deviendra visible quand la luminosité va baisser. Pour Saturne, qui sera juste au-dessus de l’horizon, ce sera plus compliqué. Malgré tout, on aura la chance d’avoir le système solaire devant nos yeux”, a précisé Olivier Sanguy, de la Cité de l’Espace de Toulouse.

Crédit photo : iStock

Pour profiter du spectacle, regardez vers l’horizon au coucher du Soleil, qui aura lieu à 18h32 ce soir, heure de Paris. BFMTV conseille de s’éloigner de la pollution lumineuse et de choisir un endroit où la nuit est sombre. N’hésitez pas à vous munir de jumelles et d’une carte du ciel pour repérer les planètes par rapport aux constellations, ou encore d’utiliser une application dédiée comme Stellarium ou Sky Tonight.

Dans tous les cas, ne manquez pas ce phénomène rare, car il ne se reproduira pas avant 2040 !