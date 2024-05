Le 3 juin, ne manquez pas l'alignement de six planètes dans le ciel, un phénomène très rare

Le 3 juin prochain, six planètes du système solaire vont s’aligner dans le ciel. Un phénomène extrêmement rare qui pourra être observé depuis la Terre.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Si vous aimez passer du temps à regarder le ciel, un nouveau phénomène devrait vous intéresser. Dans la nuit du 3 juin prochain, un alignement de planètes exceptionnel se formera dans le ciel. Généralement, on parle de mini-alignement lorsque trois planètes sont alignées, de petit alignement quand on en compte quatre et de grand alignement avec cinq planètes alignées ou plus.

Dans les prochains jours, il sera possible de voir non pas cinq, mais six planètes du système solaire alignées : Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Un phénomène extrêmement rare.

Six planètes alignées dans le ciel

Contrairement à ce que l’on peut penser, ces planètes ne seront pas alignées sur une même ligne droite. Cependant, elles seront du même côté du Soleil.

“Si vous regardez ces planètes, elles semblent former une belle ligne et elles sont là où vous avez vu le Soleil passer, et la Lune aussi passe au même endroit. Elles suivent ce que l’on appelle l’écliptique”, a expliqué Éric Lagadec, astrophysicien et auteur.

Crédit photo : @EricLagadec / X

Les six planètes pourront être observées à certaines conditions. Vous aurez plus de chances de voir l’alignement le matin, avant que le Soleil ne se lève. Si Mars et Saturne seront bien visibles à l'œil nu, un télescope sera nécessaire pour admirer Neptune et Jupiter. Plus proches du Soleil, Mercure et Uranus seront quant à elles plus difficiles à voir.

“Saturne sera visible dans le ciel à partir de la fin de la nuit à l'œil nu dans la constellation du Verseau. Neptune sera située dans la constellation voisine des Poissons, mais il faudra des jumelles de haute puissance pour la repérer. Peu après, Mars se lèvera et l’on pourra distinguer sa teinte rougeâtre à l'œil nu, également dans la constellation des Poissons. Uranus, Jupiter et Mercure apparaîtront à l’horizon est. Jupiter sera assez brillant pour être vue à l'œil nu, et avec un peu de chance, on pourra voir Mercure sans optique également. Cependant, cela sera plus difficile, car Mercure est située près du Soleil. Uranus ne sera visible qu’à travers des jumelles”, selon le site spécialisé Starwalk.

Crédit photo : iStock

Pour vous aider à repérer les planètes, n’hésitez pas à utiliser des applications qui cartographient le ciel comme “Sky Tonight”. Éloignez-vous de la pollution lumineuse, évitez les montagnes et les grands bâtiments pour avoir un ciel dégagé et privilégiez un endroit sombre, à la campagne. Si vous ne pouvez pas observer l’alignement des planètes le 3 juin prochain, pas de panique : ce phénomène sera toujours visible un autre jour de la semaine autour de cette date, mais aussi le 28 août. Cet été, vous aurez également l’occasion d’admirer plusieurs pluies d’étoiles filantes impressionnantes.