Le noyau de la Terre « fuit » vers la surface, selon des chercheurs

Selon une équipe de chercheurs, le noyau de la Terre serait en train de perdre la matière et pourrait libérer certains de ses matériaux vers la surface.

Considéré comme étanche, le noyau de la Terre serait-il en train de “fuir” ? Dans plusieurs études relayées par Quanta magazine, une équipe de chercheurs a apporté de nouvelles preuves indiquant que des matériaux issus du centre de la Terre seraient en train de s’échapper du noyau vers la surface.

Pendant longtemps, le noyau terrestre était pourtant considéré comme scellé et totalement isolé du reste de la planète. Selon les scientifiques, la frontière avec le manteau - qui se situe sous la croûte terrestre - était bien définie. Une affirmation qui est pourtant aujourd’hui remise en question par ces nouvelles recherches.

Crédit photo : iStock

Lors de leurs recherches, ils ont notamment découvert la présence de certains métaux très rares à la surface de la Terre. Des métaux associés au noyau terrestre comme de l’or, du platine et du palladium. Des isotopes rares - comme le ruthénium-100, un élément typique du noyau, ont notamment été retrouvés dans des roches volcaniques d’Hawaï.

La source de cette fuite encore énigmatique

Ces découvertes s’ajoutent à des recherches antérieures menées sur l’île de Baffin au Canada où une "fuite" du très rare hélium-3 avait été découverte, suggérant une fuite du noyau terrestre. Selon les chercheurs, ce phénomène se produit depuis environ 2,5 milliards d’années, à l’époque où la planète Terre devenait plus active géologiquement.

Crédit photo : iStock

Si ces données isotopiques sont révélatrices d’une fuite du noyau, le mécanisme physique derrière cette migration reste un mystère. Plusieurs hypothèses ont été émises par les scientifiques, dont une éventuelle réaction chimique, ou encore un transport par des plumes mantelliques. D’autres scientifiques évoquent la présence de deux masses de la taille d'un continent, qui occupent jusqu'à 30 % de la limite entre le noyau et le manteau.