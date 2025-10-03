Un astéroïde a vraiment frôlé la Terre et, cette fois, ce n'est pas un titre sensationnaliste

Le 1er octobre, un petit astéroïde a frôlé la Terre, passant à seulement quelques centaines de kilomètres de sa surface. Son passage imminent n’a été détecté que quelques heures avant.

Le 1er octobre, il s’est passé un phénomène qui aurait pu être dangereux, sans que l’on puisse s’en rendre compte. En effet, un astéroïde a frôlé la Terre en passant à moins de 300 kilomètres de la surface de notre planète.

À titre de comparaison, la Station spatiale internationale (ISS), où vivent les astronautes envoyés dans l’espace, est située à 400 kilomètres de la Terre.

Cet astéroïde est passé au-dessus de l’Antarctique. Ce phénomène est rare et impressionnant, d’autant plus qu’il n’a été détecté que quelques heures avant son passage près de la Terre.

Un astéroïde près de la Terre

Par chance, il s’agissait d’un petit astéroïde de moins de 2 mètres de diamètre. Rien de comparable à un autre astéroïde qui a frôlé la Terre en février 2024 et qui faisait la taille d’un stade de foot. S’il était entré dans l’atmosphère terrestre, le petit astéroïde du 1er octobre aurait brûlé et n’aurait eu aucune conséquence sur notre planète.

En revanche, la proximité de cet astéroïde avec la Terre aurait pu être grave si le corps céleste était entré en contact avec un satellite ou l’ISS. Selon Numerama, ce n’est pas la première fois qu’un tel événement se produit, car des astéroïdes sont déjà passés aussi près de la Terre, sans même que l’on s’en rende compte.

Des programmes de surveillance sont actuellement mis en place par la NASA, afin de détecter tous les astéroïdes qui iraient droit vers la Terre. C’est notamment le cas de l’astéroïde surnommé “City Killer”, qui pourrait entrer en collision avec la Lune et créer une gigantesque pluie d’étoiles filantes en 2032. Un phénomène sans gravité à ne pas manquer !