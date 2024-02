Un astéroïde de la taille d'un stade de foot va frôler la Terre aujourd'hui

Baptisé 2008 OS7, un astéroïde qualifié de “potentiellement dangereux” devrait s’approcher de la Terre en ce vendredi 2 février. Effet d’annonce ou réelle menace pour notre planète ?

Crier à l’astéroïde, c’est une pratique contre laquelle les astronomes se battent souvent ! Oui les astéroïdes sont imposants et peuvent éradiquer toute vie sur Terre, mais la probabilité d’en voir s’écraser sur notre planète reste plutôt infime.

En revanche, ça peut être une belle expérience pour les amateurs d’astronomie qui aimeraient devenir témoins du passage d’un astéroïde. Ce vendredi 2 février pourrait en être l’occasion avec l’astéroïde 2008 OS7, qui devrait passer à 1,7 million de kilomètres de notre planète à 14h41 GMT.

L’astéroïde possède un diamètre estimé à 480 mètres, ce qui le rend plus grand que le Tottenham Hotspur Stadium, à Londres, qui mesure 250 mètres de diamètre et qui est le plus grand stade de foot outre-Manche.

Aucune menace pour la planète Terre

Lorsqu’il survolera la Terre, il se déplacera à une vitesse de 18,1 kilomètres par seconde, soit environ 50 fois la vitesse du son. Même s’il est considéré comme “potentiellement dangereux”, il ne représente aucune menace pour notre planète.

Découvert en 2008 par le Catalina Sky Survey, situé dans l’Arizona, aux États-Unis, l’astéroïde effectue une orbite autour du soleil tous les 962 jours. En effectuant son parcours, il croise donc l’orbite terrestre, sans pour autant entrer dans notre atmosphère.

Malheureusement, même si sa taille laisse penser qu’il est imposant, l’astéroïde est considéré comme petit comparé aux autres astéroïdes. Il est trop petit pour être vu à l’oeil nu et même avec un télescope moyen. Si vous êtes équipés, c’est donc un passage à ne pas rater puisque l’astéroïde 2008 OS7 ne reviendra pas avant 2032, et il sera alors bien plus loin, à 72 millions de kilomètres de la Terre.