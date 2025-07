Jour du dépassement : ce 24 juillet, l'humanité a déjà épuisé toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en une année

C’est un jour dramatique qui arrive de plus en plus tôt. Ce jeudi 24 juillet, nous avons épuisé toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en une année.

Chaque année, le "jour du dépassement" arrive comme un rappel à l’ordre. Il s’agit du jour où l’humanité a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en une année. Malheureusement, cette date fatidique, calculée par l’ONG Global Footprint Network, survient de plus en plus tôt chaque année à cause de notre surconsommation.

L'an dernier, le jour du dépassement avait eu lieu le 1er août 2024. Bien que la tendance se soit stabilisée ces dernières années, une date avait été marquante, celle du 22 août 2020, lorsque le jour du dépassement avait reculé de près d’un mois grâce à la pandémie de Covid-19. Les activités humaines avaient en effet largement diminué durant cette période.

Crédit photo : iStock

Nous vivons à crédit

Cette année, le jour du dépassement est intervenu ce jeudi 24 juillet. Il s’agit de la date la plus précoce depuis le début des statistiques, en 1971. À partir de ce jeudi, nous vivons donc à crédit sur les ressources naturelles, et ce, pour le reste de l’année.

"Ce dépassement se produit parce que les humains émettent plus de CO2 que la biosphère ne peut en absorber, utilisent plus d’eau que ce qui est reconstitué, récoltent plus d’arbres qu’il n’en repousse, pêchent plus vite que les stocks ne se reconstituent", a expliqué l'ONG dans un communiqué relayé par Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Cette année, l’humanité aurait besoin de 1,8 Terre pour répondre à tous ses besoins. Mais il s’agit d’une moyenne globale. Si le monde entier vivait, par exemple, comme les Français, nous aurions besoin de 3,3 Terres. En effet, en France, le jour du dépassement a déjà été dépassé depuis... le 19 avril 2025. Bien que cette date soit alarmante, nous ne sommes pas les pires en matière de consommation. Ainsi, nous aurions besoin de 5 Terres si nous suivions le mode de vie des États-Unis, 4,7 Terres pour l’Australie ou encore 3,8 Terres pour la Russie.

"Nous testons les limites des dégâts écologiques que nous pouvons nous permettre. Nous sommes désormais à un quart du XXIème siècle et nous devons à la planète au moins 22 années de régénération écologique, même si nous arrêtions immédiatement tous les dommages. Si nous voulons encore appeler cette planète "notre maison", ce niveau de dépassement exige une ambition d’adaptation et d’atténuation qui surpasse de loin tous les investissements historiques, pour le bien de notre avenir commun", affirme Lewis Akenji, membre du conseil d’administration du Global Footprint Network.

Crédit photo : Global Footprint Network

Pour rappel, en 2021, le jour du dépassement était également survenu en juillet, le 21.

Si cette date avance d’année en année, c’est à cause de la perte de la biodiversité, de la déforestation de plus en plus importante, de la surpêche ou encore de l’épuisement de l’eau. Malheureusement, cette tendance a de lourdes conséquences puisqu’elle peut entraîner des crises sanitaires, une insécurité alimentaire et énergétique, une pénurie d’eau ainsi que des conflits dans le monde.

Cet ultimatum doit nous alerter et nous montre que nous avons encore des progrès à faire pour être plus respectueux de l’environnement, afin de protéger nos ressources et notre mode de vie.