Une «quasi-Lune» qui gravite autour de la Terre depuis 60 ans a été découverte par les scientifiques

L'espace continue d'intriguer les scientifiques et ces derniers ont notamment découvert une "quasi-Lune", un astéroïde en orbite autour du Soleil qui gravite autour de la Terre depuis 60 ans.

On connaît encore peu l'espace ainsi que les différents astres qui gravitent autour de notre planète. Notre système solaire recèle encore bien des surprises, et cette nouvelle découverte en est la preuve parfaite : un astéroïde discret, passé totalement inaperçu pendant six décennies, vient d'être identifié comme une véritable "quasi-Lune" de la Terre.

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Si nous sommes capables d'envoyer des astronautes très loin dans l'espace, nous connaissons cependant encore mal notre voisinage cosmique immédiat. En effet, cet astéroïde a été découvert en août 2025, alors que cela fait 60 ans qu'il gravite autour de la Terre. Une durée qui donne le vertige et qui illustre à quel point des objets peuvent rester invisibles à nos instruments pendant des années.

Une "quasi-Lune" découverte

Cet astéroïde mesure une vingtaine de mètres de diamètre et est bien plus petit que la Lune ou même d'autres satellites naturels connus. Pour donner une échelle, c'est à peu près la taille d'un immeuble de cinq ou six étages. Cet objet mystérieux porte le nom de "quasi-Lune" car il semble suivre la Terre sans lui être lié gravitationnellement.

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Selon l'étude publiée dans "Research Notes of the American Astronomical Society" à ce sujet, cet astéroïde ne gravite pas réellement autour de la Terre mais suit une orbite autour du Soleil qui est quasiment identique à celle de notre planète. C'est cette proximité orbitale qui lui vaut ce surnom évocateur. Dit autrement, il fait le même chemin que nous autour du Soleil, en restant suffisamment proche pour sembler nous accompagner.

Ce type d'objet est également appelé "compagnon co-orbital" dans la littérature scientifique. Il s'agit d'astéroïdes dont la période orbitale autour du Soleil est très proche de celle de la Terre, ce qui leur permet de rester dans notre voisinage pendant de longues périodes, parfois des dizaines ou des centaines d'années.

Un astéroïde en orbite

Cet objet céleste est situé entre 4 et 60 millions de kilomètres de la Terre. Pour comparaison, la distance Terre-Lune est d'environ 384 000 kilomètres : cette quasi-Lune est donc bien plus lointaine que notre satellite naturel. Il n'y a aucun risque qu'elle entre en contact avec notre planète. Sa trajectoire est stable et les scientifiques ont pu déterminer qu'elle devrait continuer à accompagner la Terre pendant encore de nombreuses décennies.

La découverte a été rendue possible grâce aux progrès récents des télescopes et des programmes de surveillance du ciel. Des initiatives comme le programme de défense planétaire de la NASA permettent justement de détecter des objets proches de la Terre que l'on n'aurait jamais repérés il y a encore quelques années.

Cet astéroïde n'est pas la seule quasi-Lune autour de la Terre puisqu'on en compte désormais huit au total. Chacune d'entre elles représente une opportunité unique pour les chercheurs d'en apprendre davantage sur la composition et l'histoire de notre système solaire. En effet, ces petits objets sont souvent des témoins quasi intacts de la formation du système solaire, il y a plus de 4,5 milliards d'années.

Il s'agit toutefois d'une belle découverte pour les scientifiques, qui vont pouvoir l'étudier afin de tenter de percer les mystères de l'espace. Pour les curieux qui suivent de près les aventures spatiales, la face cachée de la Lune photographiée par Artemis 2 avait déjà offert un aperçu saisissant de ce que l'exploration spatiale moderne est capable de nous révéler.