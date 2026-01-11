D’ici quelques jours, quatre astronautes vont être évacués de la Station spatiale internationale (ISS) à cause d’un problème médical. C’est la première fois que la Nasa doit procéder à un rapatriement d'urgence.

La Station spatiale internationale (ISS) est un laboratoire situé à 408 km de la Terre utilisé pour mener des expériences scientifiques en apesanteur.

L’ISS est toujours habitée et des astronautes y sont régulièrement envoyés pour faire des recherches sur l’exploration spatiale, comme l'a fait Thomas Pesquet, qui a partagé des photos magnifiques de la Terre vue de l'espace.

Crédit photo : iStock

Actuellement, l’ISS est occupée par l’équipage de la mission Crew-11, composé de quatre astronautes : le cosmonaute russe Oleg Platonov, les Américains Zena Cardman et Mike Fincke ainsi que le Japonais Kimiya Yui. Leur mission consistait à simuler des scénarios d’alunissage dans le cadre d’Artemis, un programme mené par les États-Unis pour retourner sur la Lune.

Un problème médical à risque

Cet équipage a rejoint la Station spatiale internationale en août dernier et devait y rester pendant six mois. Mais alors qu’ils devaient rejoindre la Terre dans quelques semaines, les astronautes vont finalement rentrer plus tôt. En effet, un problème médical affecte l’un des astronautes et la Nasa a annoncé leur retour, à cause d’un “risque persistant” et d’une “incertitude quant au diagnostic”.

Crédit photo : Nasa

Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée sur l’identité de l’astronaute malade ni sur le problème médical en question. La station est équipée d’une cellule avec des défibrillateurs, un matériel de réanimation, une pharmacie, un poste d’échographie et des appareils permettant de réaliser des scanners, des analyses de sang ou d’urine. Malgré cela, l’équipage n’a pas le matériel nécessaire pour effectuer un bilan de santé complet. C’est la raison pour laquelle il doit revenir sur Terre.

Le retour de l’équipage

Ce rapatriement d’urgence pour un problème médical est une première pour la Nasa.

“C’est la première fois que nous procédons à une évacuation médicale contrôlée depuis la station. L’équipage a été formé pour gérer des situations médicales imprévues et hier a été un exemple parfait de cette formation en action. L’opération sera menée de façon à minimiser l’impact opérationnel sur les travaux en cours à bord de l’ISS”, a déclaré Amit Kshatriya, haut responsable de la Nasa, selon des propos rapportés par Sud Ouest.

Si tout l’équipage doit rentrer, c’est parce que son vaisseau amarré à la station comporte quatre places. Si l'appareil revient sur Terre sans être au complet, les astronautes restés dans l’ISS ne pourront pas rentrer et resteront dans l'espace, comme ces astronautes qui ont été bloqués pendant 9 mois.

Cependant, l’ISS ne sera pas déserte puisqu’un astronaute américain et deux cosmonautes russes, arrivés en novembre dernier à la station, vont rester à bord.