L'astronaute Sophie Adenot est arrivée à bord de l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans

Ce samedi 14 février, Sophie Adenot a rejoint la Station spatiale internationale. Cela faisait 25 ans qu’une Française n’avait pas participé à ce voyage.

Des astronautes français rejoignent fréquemment la Station spatiale internationale (ISS). Ce fut le cas de Thomas Pesquet, qui avait partagé de très belles photos de la Terre depuis l’espace. Cependant, les femmes sont plus rares.

Cette année, une femme succède à Thomas Pesquet. Il s’agit de Sophie Adenot, 43 ans, une ingénieure de formation et ancienne pilote d’essai

La deuxième Française dans l’ISS

Ce vendredi 13 février, une fusée SpaceX a été lancée pour envoyer de nouveaux astronautes dans l’ISS, après le départ de quatre autres évacués en janvier dernier pour un problème médical. La fusée a été lancée depuis Cap Canaveral, en Floride, et après 30 heures, elle s’est amarrée à l’ISS.

“Ce fut un voyage intense mais très amusant. La première fois que nous avons regardé la Terre, nous avons été époustouflés. La Terre est tellement belle vue d’en haut. Littéralement, on ne voit aucune ligne, aucune frontière. Je suis fière d’embarquer la France et l’Europe dans cette incroyable aventure qui dépasse les frontières. Comptez sur moi pour en partager toutes les étapes avec vous et faire briller les étoiles dans les yeux des Français”, a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par Le Monde.

Un retour prévu en octobre

Avec deux Américains, Sophie Adenot va réaliser une mission d’environ huit mois. Cela faisait 25 ans qu’une Française n’avait pas rejoint la Station spatiale internationale. Si 84 femmes sont allées dans l’espace, Sophie Adenot est seulement la deuxième Française après Claudie Haigneré, qui a rejoint l’ISS en 1996 et 2001. C’est notamment en voyant cette femme que Sophie Adenot s’est dit : “Un jour, ce sera moi”.

Sur place, la Française va mener plusieurs expériences, en testant notamment EchoFinder, un système qui doit permettre aux astronautes de faire des échographies en autonomie dans l’espace. Elle devrait rentrer sur Terre en octobre prochain.