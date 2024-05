VIDÉO - Les images impressionnantes de la “boule de lumière” qui a traversé le ciel de l'Espagne et du Portugal

En Espagne et au Portugal, des habitants ont été témoins d’une énorme “boule de lumière”, traversant le ciel à toute vitesse, dans la nuit du 18 au 19 mai. Les images sont impressionnantes !

Imaginez-vous au volant d’une voiture, la nuit, et voir le ciel s’éclaircir soudainement sous vos yeux d’une couleur bleue claire ! Et bien sachez que vous ne serez pas le seul puisqu’un tel phénomène céleste a de bonnes chances d’être vu par beaucoup de promeneurs nocturnes.

Dans la nuit du samedi 18 mai au dimanche 19 mai, une “boule de lumière” est apparue dans le ciel nocturne au Portugal et en Espagne. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos du phénomène ont circulé, montrant l’ampleur du phénomène.

ÚLTIMA HORA



Un meteorito iluminó el cielo nocturno sobre Portugal. pic.twitter.com/osYYbzukyR — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 19, 2024

Une météorite introuvable ?

On y aperçoit clairement un objet lumineux traverser le ciel à toute vitesse et éclaircissant carrément le ciel, tel un flash, au moment de son passage au plus près du regard. Le phénomène impressionnant a été observé au Portugal mais également en Espagne, que ce soit en Andalousie, en Castille-La Manche, dans la Communauté de Madrid, en Estrémadure et en Galice.

Mais um registro do momento em que o meteorito corta os céus de Portugal na noite deste sábado (18).



As autoridades confirmaram que ele caiu em Castro Daire, mas não há registro de feridos ou estragos. pic.twitter.com/f3bZTAqHiV — Fernanda Salles (@reportersalles) May 19, 2024

Selon CNN Portugal, la Protection civile portugaise a confirmé qu’il s’agissait d’une météorite car “une alerte d’une éventuelle chute de météorite” avait été signalée. La Protection civile portugaise a déclaré avoir entamé les recherches pour retrouver l’objet.

S’ils n’ont rien trouvé pendant la nuit, ils vont poursuivre leurs recherches ce dimanche. Selon eux, ils pensent que la météorite se serait écrasée à Castro Daire, une commune située dans le centre du Portugal. Cependant, sa chute n’aurait visiblement occasionné aucun blessé ni aucun dommage, ce qui rend les recherches plus compliquées.