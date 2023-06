Une épée vieille de 3000 ans et magnifiquement préservée découverte en Allemagne

En Allemagne, des archéologues ont découvert une épée datant de l'âge de bronze, remarquablement bien conservée, la rendant encore plus rare.

Voilà une découverte à laquelle ils ne s’attendaient certainement pas ! En pleines fouilles archéologiques sur un site situé dans la ville de Nördlinger, en Bavière, des scientifiques ont déterré un artefact d’une valeur historique rare.

Crédit photo : Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen; Archäologie-Büro Dr. Woidich

Dans la tombe d’une famille où l’on trouvait un homme, une femme et un enfant, les archéologues ont aussi découvert une épée extrêmement bien préservée qui daterait de plus de 3000 ans. Mis à part quelques égratignures, l’épée brille encore à la lumière du soleil.

Selon Heritage Daily, découvrir un tel artefact dans un état de conservation aussi parfait rend la découverte encore plus rare. Cependant, difficile d’attester que l’épée appartenait à la famille enterrée avec.

Crédit photo : Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen; Archäologie-Büro Dr. Woidich

“Une trouvaille comme celle-ci est très rare”

Bien qu’elle soit similaire à une épée Rixheim de type D en bronze car elle possède une poignée réalisée par superposition rejoignant la lame, elle comporte également une poignée octogonale extrêmement rare.

“L’épée et la sépulture doivent encore être examinées pour que nos archéologues puissent classer plus précisément cette découverte (...). Mais on peut déjà le dire : l’état est exceptionnel ! Une trouvaille comme celle-ci est très rare !”, souligne Mathias Pfeil, directeur du bureau bavarois de la préservation des monuments.

Crédit photo : Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen; Archäologie-Büro Dr. Woidich

Ainsi, les scientifiques tentent encore de déterminer si l’épée a été forgée localement ou si elle a été importée. D’autres épées à la poignée octogonale datant de l’âge de bronze ont déjà été découvertes dans le sud et le nord de l’Allemagne, ainsi qu’au Danemark.