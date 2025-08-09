Ce fossile vieux de 247 millions d'années révèle quelque chose de jamais vu auparavant

Des scientifiques ont mis au jour un fossile vieux de 247 millions d’années, ce qui a permis de faire une découverte exceptionnelle.

Avis aux passionnés de paléontologie : un fossile vieux de 247 millions d’années a récemment fait l’objet d’une attention particulière.

Ces restes appartiennent à un drôle d’animal baptisé Mirasaura grauvogeli. Ce spécimen a été nommé ainsi en hommage à Louis Grauvogel, un collectionneur alsacien qui a mis la main dessus dans les années 1930.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet amoureux des sciences naturelles a déniché un véritable trésor.

Et pour cause : il a trouvé une nouvelle espèce de reptile, nous apprend une étude parue en juillet dernier dans la revue Nature.

Depuis lors, ce vestige du passé était conservé au Musée d’histoire naturelle de Stuttgart (Allemagne).

En analysant cette trouvaille, les scientifiques ont fait une découverte fascinante.

« L’évolution peut se montrer surprenante »

Comme le rapportent plusieurs médias, les chercheurs se sont tournés vers le Synchrotron européen de Grenoble (ESRF) pour passer au crible le fossile.

Celui-ci a été scanné au rayon X sur la ligne BM18 de l’ESRF. Cette technique avancée d’imagerie a permis de reconstituer l’apparence de l’animal d’environ 30 cm. Sur ces images, un détail a attiré l’attention des experts.

Mirasaura grauvogeli était doté d’une crête de filaments.

« La crête était formée d'appendices individuels qui se chevauchaient étroitement, un peu comme les plumes d'une aile d'oiseau », a indiqué le paléontologue Stephan Spiekman, co-auteur de l’étude.

Si cette caractéristique physique étonne autant, c’est parce que la créature n’a aucun lien avec les oiseaux. En effet, elle appartenait à la famille des drépanosaures. Il s’agit d’un groupe de reptiles arboricoles ayant vécu sur terre pendant le Trias.

À quoi cette servait cette structure ?

« Nous pensons que ces appendices servaient au signalement visuel, peut-être pour impressionner un partenaire ou intimider un rival.Une autre possibilité est qu’ils servaient à effrayer les prédateurs en augmentant visuellement la taille de l’animal », a détaillé le chercheur.

Une chose est sûre : cette découverte enchante la communauté scientifique.