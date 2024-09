Une étoile va exploser dans le ciel et projeter une lumière très brillante, un phénomène rarissime

Avis aux amateurs d’astronomie ! D’ici quelques jours, une étoile particulièrement brillante pourra être visible à l'œil nu dans le ciel. Un événement qui ne se produit que tous les 80 ans.

Si vous aimez passer vos soirées à regarder le ciel, nous avons une bonne nouvelle pour vous : un nouvel événement céleste va bientôt se produire. Il s’agit d’un phénomène unique que l’on ne voit qu’une fois dans sa vie puisqu’il se produit tous les 80 ans. En effet, une étoile particulièrement brillante va faire son apparition dans le ciel.

Crédit photo : iStock

Cette étoile répond au nom de “T Coronae Borealis”. Il s’agit d’une nova située à 2 600 années-lumière de la Terre, qui a la particularité d’exploser tous les 80 ans. Au moment de l’explosion, l’étoile est très brillante et visible à l'œil nu.

“Il y a une étoile particulière, qui porte la lettre T dans la constellation de la Couronne boréale, qui va exploser et devenir beaucoup plus brillante. Cette étoile a de particulier que c’est une binaire, donc elle est formée de deux étoiles. Elles tournent toutes les deux l’une autour de l’autre, et la gravité déforme la géante rouge et lui fait projeter de la masse sur la naine. Cette accumulation de masse mène à une explosion des couches supérieures de la naine”, a expliqué Philippe Zarka, directeur de recherche au CNRS, à France Info.