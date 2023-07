La super lune du lundi 3 juillet sera très brillante, un phénomène à ne pas rater

Ce lundi 3 juillet sera l’occasion d’observer, dans le ciel, une super lune qui sera particulièrement brillante. Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien l’admirer !

On l’appelle communément la lune de cerf ! La super lune du lundi 3 juillet 2023 va certainement ravir les passionnées d’astronomie, car elle apparaîtra plus grande et plus brillante qu’à l’accoutumé.

Crédit photo : D.R.

“C’est très joli à regarder, mais il n’y a rien d’exceptionnel” tempère cependant Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société astronomique de France auprès d’actu.fr.

Pour rappel, la super lune est un phénomène de pleine lune qui coïncide plus ou moins avec une distance minimale entre la terre et son satellite. On parle alors de pleine lune de périgée, et dans ce cas précis, il s’agit donc de la pleine lune de cerf de périgée.

Un effet “waouh” avec cette super lune

Ainsi, sa proximité ponctuelle avec notre planète va conférer à cette pleine lune une impression de grosseur. Pourtant, elle ne sera pas plus volumineuse que d’habitude.

“Au moment du lever et du coucher de Lune, qui varie selon le lieu d’observation, il y a un effet loupe avec les couches de l’atmosphère”, détaille l’astronome.

Crédit photo : D.R.

Pour l’observer au mieux, il préconise de trouver un endroit peu illuminé et surtout avoir un ciel dégagé de nuages : “Un bord de mer ou une prairie font parfaitement l’affaire”, conseille-t-il.

Il prévient que les couleurs du soleil donneront un joli cocktail, avec un effet “waouh”.

Ce lundi 3 juillet, ce sera au petit matin qu’il faudra être réveillé, un peu avant 5 heures du matin, en regardant vers l’ouest. Sinon, rendez-vous dans la soirée, peu avant 22h et regarder vers l’est pour admirer ce joli spectacle céleste.