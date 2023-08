Une gigantesque boule de feu aperçue dans le ciel nocturne en Australie, mais elle n'est pas ce que l'on croyait

Dans la nuit du 7 au 8 août 2023, les habitants de la ville de Melbourne en Australie ont assisté à un spectacle fascinant dans le ciel. Explications.

Avis aux amateurs d’astronomie, ce phénomène devrait vous plaire. Dans la nuit du 7 août, les habitants de Melbourne en Australie ont aperçu dans le ciel nocturne une étrange boule de feu, ressemblant à une météorite. Un spectacle fascinant qui a scotché tout le monde.

Au bout de quelques minutes, la “boule”, s’est simplement désintégrée, ne laissant place qu’à un ciel étoilé. Surprenant, n’est-ce pas ? Forcément, sur X, anciennement Twitter, de nombreuses vidéos du spectacle ont été mises en ligne. Alors que la plupart des habitants de Melbourne ont pensé à des météorites ou bien à une énorme étoile filante, il n’en était rien.

*STATEMENT*



We have determined the flashes of light seen across Melbourne skies overnight were likely the remnants of a Russian Soyuz-2 rocket re-entering the Earth’s atmosphere.



[More in comments] pic.twitter.com/rmb4B5l4iL