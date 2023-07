Australie : ce jeune couple explique pourquoi il ne veut pas d'enfants et divise la toile

En Australie, un jeune couple a fait part de son choix ne pas avoir d’enfants sur TikTok. Une décision mûrement réfléchie qui suscite le débat sur la plateforme.

Indianna Knight est une Australienne âgée de 25 ans suivie par près de 24 000 abonnés sur TikTok. Cette dernière file le parfait amour avec son époux Heraldo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple est sur la même longueur d’onde.

En effet, les deux jeunes gens ne veulent pas d’enfants. Ces derniers souhaitent conserver leur indépendance, ainsi que leur intimité. Indianna et son mari sont ce qu’on appelle des «Dinks» (Double Income No Kids). Ce terme désigne deux adultes avec un revenu stable et pas d’enfants.

Comme le précise le Daily Mail, Indianna et son compagnon ont décidé d’avoir recours à la stérilisation à visée contraceptive. Selon le site d’information, le gynécologue d’Indianna lui a refusé son opération de stérilisation. De son côté, Heraldo, 34 ans, a subi une vasectomie.

«Heraldo m’a dit :’’Tu as fait ta part, tu as pris des précautions, c’est mon tour’’», a indiqué la jeune femme dans les colonnes du journal britannique. Celle qui se contente d’être une «tante cool» a partagé la nouvelle sur sa page TikTok.

Une décision qui divise la toile

Sans réelle surprise, sa publication - qui a récolté plus de 2,7 millions de vues - a divisé les internautes. Dans les commentaires, certains utilisateurs ont salué la décision des deux tourtereaux.

«C’est génial de voir ça (…)», «J’aime mes enfants, mais l’époque où j’étais une DINK était extraordinaire», «La société vous pousse à penser que vous n’avez pas réussi votre vie si vous n’avez pas d’enfants (…) Nous avons 45 ans et pas d’enfants (…) la vie est belle», peut-on lire parmi les nombreuses réactions positives.

En revanche, d’autres personnes sont persuadées que le couple regrettera son choix : «J’étais pareil jusqu'à 38 ans... Je dois dire que j'adore être père», «Je vis tous les jours avec des ‘’et si’’, et je ne peux plus revenir en arrière», «Il arrive un moment où on a l’impression de manquer quelque chose».

Avant l’opération de son mari, Indianna avait reçu un flot de critiques après avoir révélé sa décision de ne jamais être mère. Elle a déclaré que son mari était du même avis qu’elle. Aîné d'une fratrie de quatre enfants, Heraldo a aidé ses parents à élever ses frères et sœurs.

Ensemble, ils ont dressé une liste de cinq bonnes raisons de ne pas devenir parents :

1) Les enfants coûtent cher

«Nous ne sommes pas contre les parents je suis convaincue que l'on peut avoir une vie épanouie et riche avec des enfants», a confié Indianna. Je regarde mes amis qui ont des enfants et je me dis qu’ils font un travail incroyable, mais il est déjà difficile de se payer une vie normale»

L'Institut australien des études sur la famille a révélé qu'élever deux enfants avec un revenu de classe moyenne peut coûter jusqu'à 960 dollars par semaine.

2) Conflits de personnalité

«Je n’ai jamais aimé les enfants», a déclaré la maquilleuse. Je suis cette personne maladroite qui ne sait pas quoi faire avec eux». Elle a rappelé que son partenaire avait passé son enfance et son adolescence à s’occuper de ses frères et sœurs : «Il a fait son temps, il ne veut pas recommencer».

3) Son travail passe avant tout

Indianna gère sa propre entreprise et se considère comme une personne très ambitieuse : «On peut être ambitieux et avoir des enfants, mais mon entreprise est mon bébé. Elle me prend tellement de temps, d'énergie et de stress».

4) Des raisons égoïstes

La jeune Australienne tient par-dessus tout à son indépendance et à sa liberté : «Je suis heureuse de l’admettre, et je préfère dire que je suis égoïste et choisir de ne pas avoir d’enfants à cause de cela, plutôt que d’en avoir et de rester égoïste».

5) Les enfants sont bruyants

Celle qui est originaire de Sydney adore sa tranquillité et refuse d’être confrontée à «un bruit supplémentaire» dans sa maison. «Je suis une personne introvertie, et j’aime m’asseoir chez moi dans le calme», a-t-elle révélé.

«Il n'y a aucune raison d'être frustré ou contrarié parce qu'on n'est pas d'accord, ma philosophie est de laisser les gens vivre leur vie».

Beaucoup de personnes partagent le même point de vue que la tiktokeuse : «Honnêtement, comment les gens peuvent-ils se permettre d’avoir des enfants ?», a commenté une femme, «J’ai trop de traumatismes et je ne veux pas que cela ait un impact sur mes enfants», a indiqué une autre utilisatrice.

Mais ce mode de vie ne passe pas auprès de ces internautes : «Je ne comprendrai jamais l'intérêt de se marier si l'on n'a pas d’enfants», a écrit un homme.«C'est différent avec ses propres enfants», a commenté une mère.