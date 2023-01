Une sonde sud-coréenne prend des clichés magnifiques de la Terre et de la Lune en noir et blanc

La sonde spatiale sud-coréenne Danuri a capturé des magnifiques photos en noir et blanc de la Terre et de la surface de la Lune. En orbite lunaire depuis décembre 2022, la sonde est chargée de missions scientifiques.

Crédit : kari2030/ Twitter

Elles sont dignes des plus beaux plans de cinéma, pourtant il s’agit bien là de véritables photos bicolores de notre planète Terre. Elles ont été prises depuis la Lune par la sonde Danuri entre le 24 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, a fait savoir l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), dans un communiqué.

Sur les clichés capturés par Danuri (qui signifie « profiter de la Lune », en coréen), on peut aussi observer une partie de la surface lunaire et de ses cratères. Aussi proches de la Terre et de la Lune qu’elles laissent paraître, ces sublimes photos ont pourtant été prises à près de 120 kilomètres de la surface de notre satellite naturel.

Sur Twitter, l’Institut KARI a donné plus de précisions : « Cette photo a été prise à l’aide de la caméra haute résolution (LUTI) présente sur Danuri. Vous pouvez clairement voir les cratères lunaires et la Terre. Description des photos : 1) Photo prise le 24 décembre à 344 km au-dessus de la Lune 2) Photo prise le 28 décembre à 124 km au-dessus de la Lune ».

#달 상공에서 #다누리 가 보낸 인증샷

이 사진은 다누리에 탑재된 고해상도 카메라(LUTI)를 이용해 촬영하였으며, 달 크레이터들과 지구의 모습을 선명하게 확인할 수 있습니다.



사진 설명

1)12월 24일 달 상공 344km에서 촬영한 사진

2)12월 28일 달 상공 124km에서 촬영한 사진 pic.twitter.com/pBC5Dw5X9M — 한국항공우주연구원 (@kari2030) January 3, 2023

Une sonde pour cartographier la surface lunaire

Envoyée dans l’espace en août 2022 à bord d’une fusée SpaceX depuis les États-Unis, la sonde lunaire Danuri doit mener des « travaux tels que la vérification des performances des charges utiles et l’ajustement des erreurs, et devrait effectuer des missions scientifiques et technologiques à grande échelle à partir de février », précise encore un message de l’Institut.

Toutes les deux heures, Danuri effectue une orbite autour de la Lune afin de débuter sa mission le mois prochain qui est de cartographier et d’analyser la surface lunaire en photos et vidéos afin de « sélectionner les sites susceptibles d’accueillir un alunissage en 2032 ».

2023년 새해에 다누리가 촬영한 지구와 달

다누리가 2022년 12월 31일과 2023년 1월 1일 계묘년 새해 첫날에 촬영한 지구-달 사진을 보내왔습니다.

다누리는 현재 탑재체들의 성능 확인 및 오차 조정 등 작업을 진행하고 있으며, 2월부터 본격적인 과학 기술 임무를 수행할 예정입니다.#다누리 pic.twitter.com/fBF1azldSj — 한국항공우주연구원 (@kari2030) January 3, 2023

Outre les splendides clichés que la sonde enverra sur Terre via l’internet spatial (une technologie expérimentale), Danuri sera aussi en charge de prendre des mesures de la force magnétique et des rayons gamma de la Lune.

Cette opération s’inscrit dans le programme de la Corée du Sud qui prévoit l’alunissage d’un engin spatial d’ici 2032.