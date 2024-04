VIDÉO : une impressionnante boule de feu verte traverse le ciel dans le sud de la France

Dans les Pyrénées-Orientales, une boule de feu verte a traversé le ciel, surprenant de nombreux habitants. Le site Vigie-Ciel recherche des témoignages pour retrouver des morceaux de météorite.

Ce jeudi 11 avril, les habitants du sud de la France qui avait la tête tournée vers le ciel ont pu voir un mystérieux objet céleste filer à toute allure. Aux alentours de 21h, une impressionnante boule de feu de couleur verte est apparue dans le ciel. L’objet était visible depuis le sud de la France et l’Espagne.

Cette apparition soudaine a surpris de nombreux habitants et certains d’entre eux ont voulu s’assurer qu’ils n’avaient pas rêvé en postant des messages sur les réseaux sociaux, comme cet internaute : “Qui a vu une boule de feu verte tomber du ciel il y a une heure vers la piscine ?” Une question à laquelle une autre personne a répondu : “Je l’ai vue aussi, aux alentours de 21h. Je n’avais jamais vu ça non plus. C’était plus lumineux qu’une étoile filante et beaucoup plus condensé.”

#météorite depuis Ceret a 20h 50 filmée par hasard pic.twitter.com/2ntpwXmeY9 — Guimouche (@LafitteGuillem) April 11, 2024

Avez-vous vu cette boule de feu ?

Et ces deux personnes ne sont pas les seules à avoir vu cette boule de feu. Le site Vigie-Ciel, qui recueille les témoignages d’observations d’étoiles filantes, a reçu 87 signalements ce soir-là à propos de cette boule de feu. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette apparition n’a rien de surnaturel puisqu’il s’agit simplement d’un météore qui s’est désintégré dans l’atmosphère terrestre, à la manière d’une étoile filante.

“Lors de son passage dans l’atmosphère, le météore ionise l’air. Cela donne une couleur bleue ou verte”, a détaillé OVNI66, un compte X spécialisé dans les observations insolites, contacté par Actu.

Mireu! Un bòlid creuant per sobre del castell d’Olerdola, vist des de la C-15, algú més l’ha vist? Ha estat molt brillant, de color verd, es podia percebre la matèria que se’n desprenia!@estelsiplanetes @parcastroprades @AjOlerdola @eltempsTV3



11 d’abril de 2024 a les 20:51h pic.twitter.com/gbKVGcuYLV — Joan VM (@joanvm) April 11, 2024

Depuis le signalement de ce phénomène, Vigie-Ciel recherche des témoignages de personnes qui auraient vu cette boule de feu. Si vous l’avez aperçue, n’hésitez pas à apporter votre contribution car “c'est rapide, ludique, ne demande pas de compétences en sciences ou en astronomie, et ça peut nous être très utile pour reconstruire la trajectoire de l’objet”, a précisé le site sur Facebook. En plus de cela, les témoignages pourraient aider les scientifiques à retrouver des morceaux de météorite tombés sur Terre pour les étudier.