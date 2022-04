Une boule de feu provenant du Soleil se dirige vers la Terre et pourrait faire apparaître des aurores boréales

Suite à l’explosion d’une tache solaire morte, une boule de plasma se dirige vers la Terre. Sans gravité, elle pourrait faire apparaître des aurores boréales ou australes.

Ce lundi 11 avril, une tache solaire morte a explosé près du Soleil. Les taches solaires sont des régions sombres présentes à la surface du Soleil. Créées par un flux magnétique intense, provenant de l’intérieur de l’étoile, les taches solaires sont temporaires et peuvent rester pendant quelques heures à plusieurs mois.

L’explosion de cette tache solaire morte, qui a eu lieu hier, a provoqué une éruption solaire. Une éruption de ce type se produit lorsque le plasma et les champs magnétiques situés au-dessus de la tache solaire explosent. Suite à cette explosion, une boule de plasma est en train de se diriger vers la Terre. Les éruptions solaires se propagent généralement dans l’espace à des milliers de kilomètres par heure.

Une boule de feu se dirige vers la Terre

Cette boule, constituée de matière solaire, pourrait impacter notre planète le 14 avril prochain. Généralement, les éruptions solaires sont courantes et n’ont aucune conséquence directe sur la Terre. Elles peuvent toutefois détruire des satellites. Récemment, 49 satellites appartenant au projet SpaceX ont explosé après être entrés en contact avec des éruptions solaires.

L’entrée de cette boule de feu dans notre atmosphère pourrait créer des aurores boréales et australes. En effet, quand les éruptions solaires entrent en contact avec le champ magnétique de la Terre, elles libèrent des gaz dans l’atmosphère et de l’énergie sous forme de protons, qui créent les aurores boréales et australes. Plus l’éruption solaire est grande, plus il est possible d’apercevoir des aurores à des endroits rares.