Des scientifiques ont calculé la date de l'extinction de l'humanité, et leurs prédictions seraient exactes à 95%

Avec toutes les menaces qui pèsent sur l’humanité, celle-ci est-elle menacée et une question se pose : quand pourrait-elle disparaître ? Des scientifiques ont répondu à cette question et estiment que leurs prédictions sont exactes à 95%.

Entre les tensions géopolitiques, la menace de l’arme nuclaire et le réchauffement climatique, l’avenir de l’humanité n’est pas assuré. Mais à quelle date celle-ci va-t-elle être vraiment en danger ?

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Pour le savoir, il est possible de se référer à l’Horloge de l’Apocalypse, un compte à rebours qui prédit la date de l’extinction de l’humanité. Si cette méthode fait parler d’elle depuis longtemps, elle a récemment été mise à jour.

Combien de personnes vont encore vivre sur Terre ?

En effet, les scientifiques ont récemment prédit la date de l’extinction de l’humanité et selon eux, leurs prédictions sont exactes à 95%. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs se sont référés au nombre de personnes qui ont déjà vécu sur Terre et ont estimé combien de naissances il resterait avant la fin de l’huamnité.

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Les scientifiques ont calculé approximativement le nombre de personnes ayant déjà vécu sur Terre, soit 117 milliards. Selon eux, ce nombre ne représenterait que 5% des tous les humains qui existeront par la suite.

“Pour ensuite déterminer combien de personnes seraient équivalentes aux 95 restantes, ils ont multiplié le chiffre de 5% par 20, car 100% est 20 fois plus grand que 5%. Cela représente 117 milliards multipliés par 20, ce qui porte le calcul à 2,34 billions de personnes qui existeront avant la fin de l’humanité”, explique Unilad.

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La date de l’extinction de l’humanité

Avec ce calcul, on sait donc combien de personnes vont encore naître sur Terre : 2,34 billions. Selon les experts, il faudrait attendre encore 17 100 années pour que cela se produise. Ainsi, dans 17 100 ans, l’humanité pourrait s’éteindre.

Si ce chiffre peut faire peur, certains chercheurs réfutent cette théorie et gardent espoir. Selon eux, l’humanité pourrait survivre plus longtemps si l’on prend en compte la colonisation de l’espace et les nouvelles technologies qui pourraient prolonger notre vie. Un mystère encore difficile à élucider.