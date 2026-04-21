Ce physicien lauréat du prix Nobel prédit la date de destruction de l'humanité

L’humanité serait menacée et pourrait disparaître complètement d’ici quelques années. C’est ce qu’a déclaré David Gross, un physicien lauréat du prix Nobel.

Avec les tensions géopolitiques, le réchauffement climatique et le développement de l’intelligence artificielle, rares sont les personnes qui sont encore optimistes concernant l’avenir de notre planète et de l’humanité.

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C’est le cas de cet expert qui estime que l’humanité va bientôt s’éteindre, mais aussi du physicien David Gross qui a remporté le prix Nobel de physique en 2004. Selon lui, l’humanité est condamnée à disparaître, et ce beaucoup plus tôt que prévu.

35 ans à vivre

En effet, David Gross a prédit la date de la destruction de l’humanité. Selon lui, nous pourrions disparaître d’ici 30 ans, notamment à cause des tensions géopolitiques et de la menace d’une guerre nucléaire.

“Même après la fin de la guerre froide, alors que nous avions des traités de contrôle des armements stratégiques, qui ont tous disparu, on estimait qu’il y ait une chance sur 100 de guerre nucléaire chaque année. Je ne pense pas qu’estimer les chances à deux pour cent soit une estimation rigoureuse. Cela représente donc une chance sur 50 chaque année”, a-t-il expliqué à Live Science.

Différentes menaces

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D’après David Gross, l’humanité serait anéantie en 2061, ce qui signifie qu’il nous resterait 35 ans à vivre. Il affirme en effet que les choses se sont aggravées partout dans le monde durant ces 30 dernières années.

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En plus des différents conflits mondiaux, le physicien alerte sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, qui peut représenter un risque supplémentaire pour notre survie. Un expert avait notamment déclaré que l’IA pourrait détruire l’humanité dans deux ans.

“Les accords, les normes entre les pays, tout est en train de s’effondrer. Les armes deviennent de plus en plus folles. L’automatisation, et peut-être même l’IA, en prendront bientôt le contrôle. Il sera très difficile de résister à la tentation de laisser l’IA prendre des décisions car elle agit très rapidement”, a expliqué David Gross.

Si l’humanité venait à disparaître, la vie sur Terre ne serait pas condamnée pour autant. Selon un scientifique, une espèce particulière pourrait prendre notre place et dominerait la planète. Des prédictions inquiétantes…