Attention, les préservatifs de cette marque sont dangereux et vous exposent à des IST et des grossesses non désirées

Vendus dans toute la France depuis 3 ans, des préservatifs défectueux et à risque ont été rappelés. Précisions.

« Sortez couvert » !

Vous vous souvenez sans doute de ce slogan du début des années 1990, qui incitait à se protéger lors d'un rapport sexuel. Popularisée par l'animateur Christophe Dechavanne, cette expression, devenue une véritable campagne de prévention en faveur du préservatif, aura marqué toute une génération et contribué grandement à l'évolution des mentalités, notamment dans la lutte contre le sida.

Aujourd'hui bien ancrée dans les mœurs, la « capote » demeure la protection la plus efficace, mais encore faut-il qu'elle soit fiable et sans risque. Ce qui n'est pas toujours le cas. Illustration avec ces préservatifs dangereux, qui ont été signalés ces derniers jours.

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Ces préservatifs, vendus depuis 2023, sont dangereux

Le site officiel Rappel Conso nous apprend en effet que des préservatifs, commercialisés dans tout le pays, font en effet l'objet d'un signalement, en raison de leur dangerosité. Il s'agit d'un sachet de dix préservatifs de la marque Friday Bae. Ce produit s'avère « non conforme » et présente « un risque microbiologique ».

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Vendus entre le 27 novembre 2023 et le 21 mai 2026 par de nombreux distributeurs, ces préservatifs présentent ainsi un « risque de transmission d'infections sexuellement transmissibles (IST) » et de « grossesse non désirée ». Il ne faut donc surtout pas les utiliser.

La référence des produits défectueux est la suivante : GTIN 3700444650034, Lot 3rri553 avec une date limite de consommation qui s'étend jusqu'au 31 juillet 2028.

Crédit photo : Rappel Conso..gouv.fr

Si vous détenez l'un de ces paquets non conformes, sachez que vous pouvez être remboursés. Enfin, notez que la procédure de rappel prendra fin le 31 décembre prochain. Au-delà de cette date, vous ne pourrez plus obtenir de remboursement.

En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le service consommateur au 04.50.22.52.54.