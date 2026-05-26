VIDÉO : une parapentiste percutée par un avion en plein vol, les images glacent le sang des internautes

Alors qu’elle faisait du parapente, une Autrichienne d’une quarantaine d’années a vécu une grosse frayeur dans les airs : elle a été percutée par un avion.

Une scène digne d’un film d’action.

Samedi 23 mai, Sabrina, une parapentiste autrichienne de 44 ans, a vécu une mésaventure aérienne dont elle se serait volontiers passée : elle a été percutée en plein vol par un avion, rapporte le média Kronen Zeitung.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Un avion éventre son parapente en plein vol

Filmé en vidéo, l’impressionnant incident s’est produit dans les Alpes autrichiennes, au-dessus de Zell am See, dans le land de Salzbourg.

Sur les images, on voit la quadragénaire voler tranquillement sous un ciel azur. Quelques secondes plus tard, un avion de type Cessna 172 surgit et éventre la voile de son parapente.

À la suite de cette collision, la femme se retrouve piégée dans un tourbillon d’air. Malgré la pression, elle parvient à déployer son parachute d’urgence.

Crédit Photo : Capture d'écran X

Selon le journal autrichien, elle est parvenue à atterrir sur une route forestière, plusieurs centaines de mètres en contrebas. Elle a ensuite été prise en charge par un hélicoptère de la police, puis évacuée vers un aéroport local.

Si l’impact est spectaculaire, Sabrina ne souffre que de « blessures légères », a indiqué un porte-parole de la police.

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Plus de peur que de mal pour la parapentiste

Encore sous le choc, la victime a pris la parole sur son compte Instagram pour livrer son témoignage, se disant reconnaissante d’être en vie.

« Je n’arrive toujours pas à croire que je sois là à écrire ça. À part quelques vilains bleus et des courbatures, il ne s’est rien passé de grave », a-t-elle confié.

Crédit Photo : Capture d'écran X

Le pilote, âgé de 28 ans, est sorti indemne de la collision. Il affirme avoir aperçu Sabrina trop tard alors qu’il effectuait un vol touristique, sans pouvoir l’éviter.

Comme elle, il a dû effectuer un atterrissage d’urgence sur un chemin forestier. Il a réussi à poser son appareil en urgence sans être blessé.

Les autorités précisent que la parapentiste volait en ligne droite lorsque l’avion l’a percutée par l’arrière. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes exactes de l’incident.