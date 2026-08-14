Parties faire une randonnée en montagne sans expérience et avec des poussettes, trois familles doivent payer une énorme facture après avoir été secourues

Des randonneurs imprudents, partis avec enfants et poussettes, se sont retrouvés bloqués en pleine montagne dans des sentiers impraticables. Ils doivent régler une grosse facture.

Des randonneurs inexpérimentés partent à l’assaut d’une montagne sans équipement

C’est une balade dont ce groupe de 36 personnes se souviendra sans doute longtemps. Dimanche 9 août, ce groupe composé de trois familles (17 Belges, 9 Britanniques, 7 Autrichiens et 3 Américains) est parti profiter de la nature dans la station alpine de Sölden, dans le Tyrol autrichien, rapporte le média local Kronen Zeitung.

Les familles sont arrivées plus tôt dans la journée à Sölden via le téléphérique, à 2 650 mètres d’altitude. Sauf que, lorsqu’il a fallu redescendre la montagne, ces randonneurs amateurs, inexpérimentés, pas équipés et accompagnés d’enfants et de bébés avec poussettes ont jugé bon de le faire à pied.

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Les familles bloquées avec des poussettes au bord du précipice

Sentier de randonnée de l'Ötztal (Tyrol autrichien). Crédit photo : Sabine Hortebusch/ iStock

Les 36 personnes se sont trompées d’itinéraire. Elles se sont éloignées des sentiers balisés et se sont retrouvées bloquées à 2300 mètres d’altitude dans un secteur impraticable, complète Ouest France. Constatant leur erreur, le groupe s’est résolu à appeler les secours. Dans le média autrichien, Jakob Fiegl, responsable des opérations des secours en montagne, témoigne :

« Nous avons dû faire face au problème que les randonneurs étaient dispersés sur le terrain […] Certains se trouvaient à moins d’un mètre du précipice et pouvaient à peine s’accrocher. Il y avait même une poussette dans la zone où la chute était imminente ».

Selon lui, l’histoire aurait pu prendre une toute autre tournure, bien plus dramatique, du fait du comportement insouciant du groupe. Au final, quatorze personnes ont été hélitreuillées par deux aéronefs affrétés spécialement pour l’occasion. Les autres randonneurs amateurs ont rejoint la vallée à pied, accompagnés cette fois de sauveteurs afin de ne pas se perdre.

Ce sauvetage délicat ayant demandé d’énormes moyens pourrait coûter très cher à ces randonneurs. Le Kronen Zeitung évoque une facture estimée à plusieurs dizaines de milliers d’euros.