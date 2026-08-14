Un père de famille abattu alors qu'il s'interposait dans une bagarre après avoir déposé sa fille à l'école

Après avoir déposé sa fille à l’école, un père de famille en Floride a été abattu alors qu’il tentait de venir en aide à une femme prise dans une dispute avec un homme.

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Daryl Hill

Un fait divers glaçant.

Il y a quelques jours, un Américain est mort après avoir été abattu en pleine rue en Floride. Ce dernier venait de déposer sa fille à l’école lorsque le drame s’est produit.

Un père abattu en tentant d’aider une femme

Les faits se sont déroulés le mardi 11 août à Apopka, une ville située dans le comté d’Orange, près d’Orlando, rapporte le magazine People.

Le matin, Daryl Hill, 56 ans, père de trois enfants, a emmené sa fille de dix ans à l’école pour son premier jour de rentrée des classes.

Daryl HillCrédit Photo : GoFundMe

Sur le chemin du retour, cette paisible journée a pris une tournure cauchemardesque lorsqu’il a aperçu un homme, Raul Lionel Vasquez, 26 ans, en train de se disputer violemment avec une femme près d’un pick-up.

Raul Lionel VasquezCrédit Photo : Orange County Sheriff's Department

Selon les autorités locales, il avait fait descendre la passagère du véhicule et s’était mis à lui hurler dessus.

Face à cette situation, Daryl Hill a décidé d’intervenir pour apaiser les tensions. Mais une bagarre a éclaté entre les deux hommes, la femme se joignant à l’altercation pour défendre Raul Lionel Vasquez.

Selon des témoins, le père de famille aurait levé les mains en l’air et appelé de l’aide avant que Vazquez ne lui tire dessus alors qu'il tentait de quitter les lieux.

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Le suspect arrêté

Les pompiers du comté d’Orange ont transporté Daryl Hill à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures.

Interpellé par les forces de l’ordre, Raul Lionel Vasquez a affirmé avoir lui-même été agressé. Une version contredite par des témoins, qui ont assuré que le quinquagénaire était désarmé et ne représentait aucune menace.

L’auteur du tir a été arrêté et inculpé de meurtre au deuxième degré. Il avait déjà été impliqué dans une affaire d’agression avec une arme à feu et se trouvait alors en liberté sous caution. À noter que son audience est prévue le 17 août.

Raul Lionel Vasquez lors de son arrestationCrédit Photo : Orange County Sheriff's Department

Suzanne, l'épouse de Daryl Hill depuis 17 ans, a confié à WKMG être «dévastée» par la mort de son mari. Elle le décrit comme une « personne chaleureuse, attentionnée et sincère qui aimait profondément les gens, et surtout sa famille ».

Daryl Hill et son épouseCrédit Photo : GoFundMe

Une collecte de fonds a été lancée pour soutenir la famille du défunt.

« Daryl a perdu la vie en tentant d'aider une personne dans le besoin, ce qui reflète sa personnalité et sa générosité », peut-on lire dans la description.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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