Des prix libres : dans ce restaurant français, les clients choisissent eux-mêmes le prix de leurs plats

Et si, au moment de payer l’addition au restaurant, c’est vous qui fixiez vos propres prix ? C’est ce que propose ces restaurants français qui pratiquent le prix libre.

Dans la plupart des restaurants français, les prix des plats sont clairement affichés sur les menus. Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas le cas partout. En effet, les restaurants de la chaîne “Les Petits Cantines” fonctionnent différemment, ce qui peut surprendre les clients au moment de régler l’addition.

C'est le cas à Strasbourg, où l'établissement fonctionne à prix libres, ce qui signifie que ce sont les clients qui fixent les prix des plats et qui décident combien ils vont payer.

Les clients fixent les prix

Aucun prix n’est imposé par le restaurant et le client est libre de choisir combien il souhaite régler. En revanche, l’établissement indique un “prix d’équilibre”, c’est-à-dire un montant minimum à partir duquel un plat devient rentable. Généralement, ce prix est fixé entre 13 et 15 euros par repas. Cette indication est idéale pour les clients qui pourraient se sentir mal à l’aise à cause du concept et ne sauraient pas combien donner.

Crédit photo : Les Petites Cantines Chambéry / Facebook

Ce fonctionnement a été mis en place pour satisfaire tous les clients, qui sont très divers. On retrouve à la fois des personnes à faible revenu ou sans emploi, tout comme des cadres. En moyenne, les clients donnent 12 euros par repas dans cet établissement, ce qui n’atteint pas le prix d’équilibre recommandé. Malgré cela, il existe depuis sept ans et a mis en place des astuces pour éviter les problèmes financiers.

“À côté de ça, on fait des prestations qui vont être des privatisations pour des entreprises, pour des associations, pour des gens qui veulent faire des team building. Et tout ça, c’est à tarif fixe. Du coup, ça permet d’équilibrer les comptes et de garantir au quotidien le prix libre”, a expliqué Anne Florence, la directrice du restaurant, à TF1 Info.

Pour équilibrer les finances, les patrons du restaurant ont mis en place plusieurs astuces. Ils préparent des plats simples avec des ingrédients peu onéreux et reçoivent l’aide de bénévoles ou de personnes en service civique en cuisine. Enfin, il n’y a pas de serveur dans ce restaurant puisque ce sont les clients qui mettent la table.

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Une économie qui se déploie

En France, de plus en plus de structures proposent des prix libres à leurs clients, comme des boulangeries, des festivals ou des jardineries. Dans la plupart des cas, les consommateurs donnent un prix proche de la réalité. C’est également le cas au restaurant “Cocorico” à Nice, qui entretient une relation de confiance avec ses clients.

“Dans 90% des cas, les gens sont honnêtes. Ce concept porte sur une réciprocité entre le restaurateur et le client. Selon nous, si le commerce était mieux fait, c’est le client qui devrait fixer son prix. C’est une nouvelle vision des relations humaines. Si tu es honnête dans ta cuisine, soyez honnêtes dans vos prix”, a indiqué le gérant du restaurant niçois.

Si ce modèle d’économie se répand de plus en plus dans le pays, il reste encore trop fragile pour être déployé à grande échelle.