À 2 ans, ces soeurs jumelles siamoises reliées par la tête ont été séparées après une opération de 24 heures menée par 30 médecins

Aux États-Unis, deux sœurs siamoises reliées par la tête ont été séparées après plus de 24 heures d’intervention. Elles apprennent désormais à se réapproprier leur corps, chacune de leur côté.

À seulement deux ans, Hiyab et Wuhbto ont déjà subi l’une des « interventions pédiatriques les plus complexes et les plus rares réalisées aux États-Unis ».

Nées siamoises, ces deux jumelles ont finalement pu être séparées grâce à une belle mobilisation, rapporte le magazine People.

Reliées par la tête, des sœurs siamoises séparées

Originaires d’Éthiopie, les petites filles sont arrivées à Saint-Louis, aux États-Unis, en mars 2025, soit près d’un an après leur naissance, a indiqué le SSM Health Cardinal Glennon Children’s Hospital dans un communiqué publié mercredi 16 septembre.

Soudées par la tête, les jeunes siamoises craniopages ont subi une séparation crânienne qui a débuté le 24 février 2026 et a duré plus de 24 heures, une opération qui a été couronnée de succès.

Crédit Photo : SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital

Comme le précisent nos confrères, Wuhbto a récemment bénéficié d’une nouvelle intervention pour terminer la reconstruction de son crâne. De son côté, Hiyab doit également être opérée plus tard à l’automne.

Le Dr Hossain Marandi, président de l’hôpital, s’est félicité de cette réussite tout en remerciant ses collaborateurs.

« Cette histoire reflète le meilleur de ce que nous sommes, en apportant de l’espoir, des soins et des possibilités autrefois considérées comme impossibles aux enfants et aux familles lorsqu’ils en ont le plus besoin », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« Des soignants aux équipes médicales, en passant par nos partenaires locaux et internationaux, d’innombrables personnes se sont réunies autour d’une mission commune pour créer de nouvelles possibilités pour ces deux petites filles et leur avenir ».

Crédit Photo : SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital

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Elles apprennent désormais à vivre chacune de leur côté

Selon People, plusieurs organisations se sont mobilisées pour soutenir les jumelles. Le SSM Health Cardinal Glennon Children’s Hospital a réalisé l’opération, tandis que le Ranken Jordan Pediatric Bridge Hospital a assuré leur prise en charge avant et après l’opération.

Aujourd’hui, Hiyab et Wuhbto s’adaptent à leur nouvelle vie et poursuivent leur convalescence.

« Elles peuvent désormais participer à des séances de rééducation individuelles pour apprendre à réaliser des activités du quotidien qu’elles ne pouvaient pas faire lorsqu’elles étaient siamoises », a indiqué le Dr Nick Holekamp, médecin au Ranker Jordan.

Crédit Photo : SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital

Les fillettes apprennent notamment à s’asseoir, à se tenir debout, à marcher, mais aussi à manger et à parler et à interagir avec les autres enfants.

« Même si elles sont encore au milieu d’un long parcours médical, elles progressent vers l’objectif de pouvoir un jour mener une vie indépendante », a-t-il expliqué.

D’après les données de l’hôpital, plus de 300 heures ont été consacrées à la préparation de l’intervention et aux réunions stratégiques. Plus de 30 membres du personnel chirurgical ont participé à l’opération le jour J.

Crédit Photo : SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital

À noter que plus de 100 professionnels de la santé font partie de l’équipe chargée de prendre soin des jumelles au quotidien.

Vous l’ignorez peut-être, mais les jumeaux reliés par la tête sont extrêmement rares. Ils ne représentent qu’un cas sur 2,5 millions de naissances et moins de 6 % des jumeaux siamois. Seules 62 tentatives de séparation ont été réalisées à travers le monde.