“Je regrette” : l'athlète victime de diarrhée en plein Hyrox présente ses excuses et abandonne

Le 14 septembre, lors d’un Hyrox à Pékin, une athlète a été victime d’une crise de diarrhée et a quand même continué la course. Suite à cette grosse polémique, elle est sortie du silence.

C’est une performance qui a fait beaucoup parler d’elle. Lundi 14 septembre, l’athlète australienne Joanna Wietrzyk a participé à une course d’Hyrox à Pékin. Cependant, pendant le parcours, la jeune femme a eu un problème puisqu’elle a été victime d’une crise de diarrhée aiguë, à tel point que ses jambes et ses chaussures étaient souillées.

Malgré cela, Joanna Wietrzyk n’a pas abandonné la compétition et a continué la course. Un choix qui a posé des problèmes d’hygiène puisque les participants suivants ont dû toucher les tapis, les poignées et les pistes de course contaminés.

“Je regrette”

Les images de l’athlète ont fait le tour du monde et ont créé une grosse polémique.

Fakta Seputar Kemenangan Joanna Wietrzyk dan AWAL TABERAK BERAK



-Mengalami Gangguan Pencernaan Parah: Di tengah perlombaan Joanna mengalami fecal incontinence atau taberak berak akibat tingginya intensitas fisik.



-Alih-alih berhenti karena merasa malu atau lemas, dia terus… pic.twitter.com/mpxQJ5YO8o — mamam (@IcalBejedor) September 14, 2026

Quelques jours après la course, l’organisateur de l'Hyrox a présenté ses excuses à l’ensemble des participants. De son côté, Joanna Wietrzyk est sortie du silence en publiant un long message sur son compte Instagram afin de présenter ses excuses.

“Je tiens à présenter mes sincères excuses au peuple chinois, à mes concurrents, aux spectateurs et aux organisateurs Hyrox pour ce qui s’est passé pendant la course à Pékin. Je me sentais en pleine forme et en bonne santé au début de la course, sans aucune raison de m’attendre à une maladie. Avec le recul, je regrette la décision de ne pas avoir quitté la piste. Je reconnais que j’aurais dû faire un choix différent. J’assume la responsabilité de ma décision de continuer et je suis profondément désolée pour l’inconfort et les perturbations que cela a pu causer”, a-t-elle rédigé.

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“Je suis sincèrement désolée”

En plus de cela, Joanna Wietrzyk a annoncé qu’elle renonçait aux points qu’elle a réussi à inscrire en terminant l’épreuve.

“Je sais que mes actions ont eu un impact au-delà de moi-même et je suis sincèrement désolée pour tous ceux qui ont été touchés. J’apprends de cette expérience et je porterai ces leçons avec moi, y compris en me rappelant qu’il n’y a pas que la compétition dans la vie et en sachant quand il est bon de savoir dire stop. Après réflexion, j’ai décidé de me retirer rétroactivement de la course et d’abandonner les points que j’avais accumulés. Je vais prendre un peu de temps pour récupérer, réfléchir et prendre soin de moi et de ma famille, loin du bruit”, a-t-elle conclu.

Si la plupart des internautes ont remercié la jeune femme pour ces excuses, il ne fait pas de doute qu’un tel événement ne devrait plus se reproduire à l’avenir.