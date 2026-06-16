Des vidéos choquantes du moniteur ayant jeté une femme de 21 ans dans le vide sans élastique refont surface

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Le moniteur avec un enfant dans les bras

Alors qu’une jeune femme a trouvé la mort en sautant à l’élastique au Brésil car elle n’était pas attachée, le passé de l’un des instructeurs refait surface. Des vidéos choquantes et dangereuses ont été révélées.

Un terrible drame s’est produit au Brésil ce samedi 13 juin. Une jeune femme âgée de 21 ans est décédée alors qu’elle sautait à l’élastique. Sur une vidéo prise pendant l’incident, on peut voir que la jeune femme a été lancée par trois moniteurs qui l’ont portée avant de la jeter dans le vide, alors qu’elle n’était pas attachée.

En effet, la corde élastique n’était pas attachée à son harnais et la jeune femme a chuté de 40 mètres avant de s’écraser au sol. Bien qu’elle ne soit pas morte immédiatement, elle a perdu la vie suite au choc.

Trois hommes impliqués

Trois employés de la société “Entre Cordas” sont impliqués dans cet accident. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances du drame. Selon un premier officier de police, l’équipe n’était pas réglementée et n’avait pas l’autorisation de se trouver sur le site.

En réalisant leur erreur, deux des instructeurs auraient tenté de fuir les lieux avant d’être retrouvés par des hélicoptères. Parmi les moniteurs, on retrouve Luis Felipe Feliciano Egoroff, un homme de 32 ans, qui a été inculpé pour homicide. Quelques jours après le drame, son passé troublant refait surface.

La suite après cette vidéo

Des vidéos choquantes

En effet, cela ne semble pas être la première fois que Luis Felipe Feliciano Egoroff est impliqué dans des situations dangereuses. Sur son compte Instagram, deux vidéos troublantes ont refait surface. Dans la première, on le voit faire une cascade imprudente avec un enfant dans les bras, sur le même pont. On le voit tenir l’élastique d’une main, tandis que l’enfant s’accroche à son cou, avant de se jeter du pont.

Sur la seconde vidéo, on le voit effectuer un saut périlleux en s’accrochant à un élastique en frôlant les piliers du pont, ce qui témoigne d’un manque de précautions de sécurité.

À propos de l’incident survenu le 13 juin, aucun des trois hommes n’a su dire qui était responsable de la sécurité de la corde, et aucun ne sait qui a effectué les derniers contrôles de sécurité. L’enquête se poursuit pour tenter de savoir ce qu’il s’est véritablement passé.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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