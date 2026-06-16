Des vidéos choquantes du moniteur ayant jeté une femme de 21 ans dans le vide sans élastique refont surface

Alors qu’une jeune femme a trouvé la mort en sautant à l’élastique au Brésil car elle n’était pas attachée, le passé de l’un des instructeurs refait surface. Des vidéos choquantes et dangereuses ont été révélées.

Un terrible drame s’est produit au Brésil ce samedi 13 juin. Une jeune femme âgée de 21 ans est décédée alors qu’elle sautait à l’élastique. Sur une vidéo prise pendant l’incident, on peut voir que la jeune femme a été lancée par trois moniteurs qui l’ont portée avant de la jeter dans le vide, alors qu’elle n’était pas attachée.

🚨 🇧🇷 FLASH : DRAME AU BRÉSIL

UNE JEUNE FEMME DE 21 ANS MEURT APRÈS UNE CHUTE DE 40 MÈTRES ⚠️ 📉



​👩‍🦰 Une fin tragique : Une jeune Brésilienne âgée de seulement 21 ans a perdu la vie après avoir chuté d'un pont. Elle est décédée sur le coup lors de l'impact au sol.



​❌ Oubli… pic.twitter.com/yocgVtA9la — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) June 14, 2026

En effet, la corde élastique n’était pas attachée à son harnais et la jeune femme a chuté de 40 mètres avant de s’écraser au sol. Bien qu’elle ne soit pas morte immédiatement, elle a perdu la vie suite au choc.

Trois hommes impliqués

Trois employés de la société “Entre Cordas” sont impliqués dans cet accident. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances du drame. Selon un premier officier de police, l’équipe n’était pas réglementée et n’avait pas l’autorisation de se trouver sur le site.

En réalisant leur erreur, deux des instructeurs auraient tenté de fuir les lieux avant d’être retrouvés par des hélicoptères. Parmi les moniteurs, on retrouve Luis Felipe Feliciano Egoroff, un homme de 32 ans, qui a été inculpé pour homicide. Quelques jours après le drame, son passé troublant refait surface.

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Des vidéos choquantes

En effet, cela ne semble pas être la première fois que Luis Felipe Feliciano Egoroff est impliqué dans des situations dangereuses. Sur son compte Instagram, deux vidéos troublantes ont refait surface. Dans la première, on le voit faire une cascade imprudente avec un enfant dans les bras, sur le même pont. On le voit tenir l’élastique d’une main, tandis que l’enfant s’accroche à son cou, avant de se jeter du pont.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luis Felipe Feliciano Egoroff (@luisfelipeegoroff)

Sur la seconde vidéo, on le voit effectuer un saut périlleux en s’accrochant à un élastique en frôlant les piliers du pont, ce qui témoigne d’un manque de précautions de sécurité.

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À propos de l’incident survenu le 13 juin, aucun des trois hommes n’a su dire qui était responsable de la sécurité de la corde, et aucun ne sait qui a effectué les derniers contrôles de sécurité. L’enquête se poursuit pour tenter de savoir ce qu’il s’est véritablement passé.