Deux soeurs de 8 et 12 ans disparaissent toute une nuit, elles se cachaient dans un magasin pour reproduire un défi sur les réseaux sociaux

En Italie, deux soeurs âgées de 8 et 12 ans se sont cachées dans un magasin pendant toute une nuit. Elles voulaient imiter un défi vu sur les réseaux sociaux.

La ville de San Cataldo, en Sicile (Italie), a récemment été bouleversée par la disparition inquiétante de deux petites filles. Benedetta et Domitilla, deux soeurs âgées de 8 et 12 ans, ont été portées disparues pendant toute une nuit.

Le père de deux enfants affirme avoir vécu “un cauchemar” cette nuit-là. Cependant, il n’a pas signalé la disparition des enfants tout de suite aux autorités car il voulait les retrouver lui-même.

Cachées dans un magasin

Finalement, les petites filles ont été retrouvées le lendemain, dans l’après-midi. Elles se cachaient dans un magasin de vêtements, dans lequel elles ont volontairement passé la nuit. Les soeurs seraient entrées dans le commerce au moment de la fermeture et se seraient cachées dans les toilettes pour ne pas être repérées.

Si elles ont fait cela, c’est dans le but de reproduire un défi qu’elles ont vu sur les réseaux sociaux, alors que ces derniers pourraient être interdits aux moins de 15 ans. Il s’agit d’un “challenge” que l’on peut voir sur YouTube, comme le précise l’agence de presse italienne ANSA.

Relever un défi sur les réseaux sociaux

Le but de ce challenge consiste à rester plusieurs heures dans un commerce sans être repéré. Plusieurs vidéos, réalisées par des influenceurs, circulent sur ce concept sur les réseaux sociaux et sur YouTube. On peut voir des personnes se cacher dans des magasins, des entrepôts ou tout autre endroit, pendant toute une nuit dans le but de ne pas être découverts.

En consultant l’historique de navigation des enfants, les enquêteurs ont vu qu’elles avaient visionné plusieurs vidéos de ce genre intitulées “On s’est cachés dans un magasin pendant 24 heures”.

“C’est précisément le visionnage répété de vidéos de ce type de défi par l’une des deux filles qui a déclenché l’intention de le reproduire et d’imiter l’influenceuse, en impliquant également sa petite soeur”, a expliqué le procureur.

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Les enfants placés en foyer

Les enfants auraient donc voulu reproduire ce défi présent sur les réseaux, tout comme le "zizi challenge" qui attire les 7-10 ans sur internet. Suite à la disparition des petites filles, une enquête avait été ouverte contre X pour enlèvement. Elle va finalement être classée puisqu’aucune autre personne n’a été impliquée dans cette histoire.

Les deux fillettes, ainsi que leurs quatre frères et soeurs, ont été placés en foyer dans l’attente d’une décision du tribunal pour mineurs de Caltanissetta.