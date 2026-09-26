Sous les yeux des automobilistes, des faux policiers kidnappent un homme sur l'autoroute

Cinq faux policiers ont enlevé un homme sur l’autoroute sous les yeux de nombreux automobilistes en Espagne

 

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Un homme enlevé par cinq faux policiers sur une autoroute

Samedi 19 septembre, une scène ahurissante s’est déroulée sur l’autoroute AP-7, près de Barcelone, en Espagne. Cinq faux policiers ont enlevé un homme sur l’autoroute sous les yeux de nombreux automobilistes.

Les images sont choquantes ! Elles ont été filmées par un automobiliste, abasourdi par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Samedi 19 septembre, ils étaient nombreux à rouler sur l’autoroute AP-7, près de Barcelone, en Espagne. Et parmi eux, aucun n'imaginait assister à un enlèvement manu militari au milieu de l'autoroute.

Une scène d'enlèvement sur l'autoroute

En plein jour, cinq individus armés, cagoulés, vêtus de noir avec des gilets estampillés “police” ont intercepté une voiture.

Loin d’être un contrôle de routine ou un arrestation musclée, il s’agissait en réalité d’un enlèvement. Le passager de la voiture traînée de force est traîné sur le bitume, le visage ensanglanté et à moitié nu. Il a été forcé de monter dans un autre véhicule, qui a pris la fuite aussi rapidement.

🔴 ATENCIÓ 20.29 h: Els Mossos investiguen una presumpta detenció il·legal després que cinc homes vestits com policies s’enduguessin per la força un home en plena AP-7, entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès.

🕢 Els fets van passar aquest dissabte 19 de setembre cap a…

— Sergi Maraña (@SergiMaranya) September 20, 2026

La victime relâchée quelques heures après son enlèvement

Choqués par la violence de la scène, les automobilistes ont immédiatement appelé la police. Selon le média local ElCaso, la victime serait un homme récemment sorti de prison. Ce dernier aurait été relâché par ses ravisseurs après quelques heures de captivité.

La suite après cette vidéo

Une enquête toujours en cours

En l’absence de toute demande de rançon, les Mossos d’Esquadra, policiers catalans, orientent leurs recherches vers une séquestration sur fond de règlement de comptes lié au trafic de drogue. À ce stade, aucune arrestation n’a eu lieu. Les forces de l’ordre décortiquent les vidéos capturées par les témoins ainsi que les images des caméras de surveillance de la zone.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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