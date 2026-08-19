Elle appelle les gendarmes car sa fille de 16 mois a disparu... elle est retrouvée noyée dans la piscine

En Meurthe-et-Moselle, un drame inquiétant a eu lieu : une petite fille de 16 mois, qui ne savait pas marcher, a été retrouvée noyée dans une piscine. Une enquête est en cours.

En été, avoir une piscine peut être dangereux car les cas de noyade sont fréquents. Pour cette raison, il est indispensable de ne jamais laisser un enfant sans surveillance quand il est près de l’eau. Cet été, un garçon de 10 ans a notamment sauvé la vie d’un bébé de 4 ans qui se noyait dans la piscine d’un hôtel.

Il y a quelques jours, un drame a eu lieu en Meurthe-et-Moselle. Ce jeudi 13 août, à Dommartin-sous-Amance, une mère de famille a appelé les gendarmes pour signaler la disparition de sa petite fille âgée de 16 mois.

Crédit photo : iStock

La fillette noyée dans la piscine

Paniquée, la mère de famille ne retrouvait pas son bébé qui avait disparu. Cependant, peu de temps avant l’arrivée des gendarmes, l’enfant a été retrouvé. La fillette est décédée après s’être noyée dans la piscine familiale.

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Bien qu’ils soient arrivés rapidement sur place, les secours n’ont rien pu faire car l’enfant était dans l’eau depuis près de 45 minutes.

“D’après la maman, les deux soeurs de trois ans et un an et demi étaient dans la maison et c’est la grande qui aurait ouvert la porte. La petite se serait alors faufilée à l’extérieur. De toute façon, on ne peut pas rendre responsable la petite de trois ans de la mort de sa petite soeur, ce n’est pas possible”, a déclaré Paulette Clément, l’adjointe au maire, à Ici Lorraine.

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Une piscine accessible par une échelle

En été, les cas de noyade sont fréquents, comme ce policier qui est décédé en sauvant sa fiancée de la noyade. Cependant, ce drame interpelle, car la piscine n’était pas accessible pour la petite fille. En effet, il s’agissait d’une piscine hors sol d’un mètre de haut, accessible uniquement par une échelle.

Une enquête est en cours pour comprendre comment l’enfant a pu accéder à la piscine, alors qu’elle ne savait pas marcher.